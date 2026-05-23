Ministro Poduje e inicio de demolición de viviendas en El Olivar: “La mayoría lo ha aceptado”

El secretario de Estado se refirió a las acciones legales tomadas por la constructora involucrada para cuestionar la decisión del Minvu, puntualizando que entre las fallas estructurales que detectaron está el uso de materiales no calificados.

AGENCIA UNO

Iván Poduje, ministro de Vivienda y Urbanismo, se refirió a la demolición de 170 casas en sector de El Olivar, en Viña del Mar, como parte de la reconstrucción tras el megaincendio que afectó a la zona.

El titular del Minvu explicó que los inmuebles, levantados por la constructora San Sebastián, presentaban graves daños estructurales, tras una serie de informes solicitados por su cartera.

Poduje declaró en la zona que “lo que hemos hecho acá es detectar una falencia gracias a la investigación que se hizo de los daños estructurales y de resistencia al fuego que tenía esta vivienda, se hicieron tres informes independientes en la Universidad de Chile y ayer (viernes) iniciamos las demoliciones. Las demoliciones se han dado muy rápido porque las viviendas fueron construidas con material muy ligero y de forma muy deficiente, entonces la misma empresa que están demoliendo ya están reconstruyendo”.

En esta línea, el secretario de Estado se refirió a las acciones legales tomadas por la constructora involucrada para cuestionar la decisión del Minvu, puntualizando que entre las fallas estructurales que detectaron está el uso de materiales no calificados.

“Esa empresa ha mentido. Nosotros tenemos cuatro querellas presentadas por contra de ellos y obviamente ha tratado de salvar su responsabilidad. Entonces, eso ha generado a parte de esta empresa una serie de versiones que no son reales”, expresó Iván Poduje.

El ministro Poduje también tuvo palabras para las familias de El Olivar afectadas por esta decisión: “Nosotros entendemos el dolor de la familia. Esta fue una reconstrucción desastrosa que nosotros heredamos, dos años donde no se avanzó nada y el poco avance que que había se hizo con materiales con los problemas que ya he señalado. Por lo tanto, estamos trabajando con las familias y explicándoles uno a uno los casos para que puedan entender. La mayoría lo ha aceptado y lo importante ahora es que partamos con su obra definitiva y que sean casas de calidad”.