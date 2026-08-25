A qué hora comenzará la lluvia en Santiago y cuántos milímetros caerán este martes

También se anticipan rachas de viento que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora, además de tormentas eléctricas en la zona cordillerana.

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La llovizna que se registró durante la madrugada en la capital, asociada a los cielos cubiertos y las altas temperaturas matinales, son algunos de los factores que confirman el regreso de la lluvia a Santiago este martes 25 de agosto.

Según lo anticipado tanto por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) como por Meteored, el nuevo sistema frontal que está llegando a la zona central del país mantendría una inestabilidad en las condiciones climáticas durante varios días.

Pese al anuncio de lluvia, ambos organismos anticiparon que la temperatura máxima durante esta jornada bordeará los 20 grados en Santiago.

A qué hora partiría la lluvia en Santiago

De acuerdo con el pronóstico de Meteored, se espera que la lluvia en Santiago se inicie a las 11 de la mañana, aunque, si cambian algunos parámetros, se podría retrasar hasta las 14:00 horas.

Indicó, sin embargo, que ese primer pulso de precipitaciones sería de corta duración, por lo que estimó que no caerían más de 1,5 milímetros.

Por su parte, AccuWeather informó que la lluvia volvería con mayor presencia a Santiago alrededor de las 22:00 horas, cuando comenzará una fase más activa del sistema frontal.

Además, se anticipan rachas de viento que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora, a la vez que en la zona cordillerana existe también la posibilidad de que se registren tormentas eléctricas.

Para mañana miércoles, Meteored prevé un aumento en las precipitaciones, ya que estimó que caerán algo más de 9 milímetros.