Para cuándo se espera la llegada a Chile de Martín de los Santos tras su extradición desde Brasil

Una vez que llegue al país, sus abogados solicitarán cumpla la prisión preventiva en Capitán Yáber, debido al impacto mediático del caso.

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Luego de que la Corte Suprema de Brasil acogió la solicitud de extradición a Chile de Martín de los Santos, se aproxima la fecha en la que se cumplirá el plazo para que se dé curso a la medida.

El máximo tribunal de ese país resolvió en ese sentido en enero de este año, tras confirmar que el ciudadano chileno será procesado por los delitos de lesiones graves, lesiones leves y amenazas.

Martín de los Santos se fugó a Brasil previo a su audiencia de reformalización por la brutal golpiza que le propinó a un conserje de 70 años en Vicatura, un hecho ocurrido el 17 de mayo de 2025.

Cuándo extraditará Brasil a Martín de los Santos

La justicia brasileña condicionó la extradición a Chile de De Los Santos a varias exigencias, una de las cuales consiste en “computar el tiempo que la persona reclamada permanezca privada de libertad” en ese país.

De acuerdo con lo reportado por T13, “el gobierno brasileño puso a disposición a De Los Santos desde el pasado 20 de agosto a sus pares chilenos“.

Como el plazo máximo para que la justicia brasileña cumpla con la extradición, se estima que la llegada de De los Santos a Chile se producirá a fines de septiembre, aunque podría ser en los primeros días de octubre.

Según recordó el mismo medio, los abogados del chileno adelantaron que solicitarán que su defendido no cumpla su prisión preventiva en Santiago 1, ya que estiman que el impacto comunicacional del caso pondría en riesgo su seguridad.

En esa línea, indicaron que pedirán que la cautelar la cumpla en Capitán Yáber o la cárcel de Casablanca, en la Región de Valparaíso.