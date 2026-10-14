La Moneda confirma licitación en Presupuesto 2027 para adquirir radares meteorológicos

Máximo Pavez reconoció que si bien estas herramientas requieren una inversión importante, “son fundamentales para fortalecer nuestras capacidades de monitoreo y respuesta ante emergencias”.

El subsecretario del Interior Máximo Pavez (UDI) anunció este miércoles que el Gobierno buscará adquirir radares meteorológicos para reforzar la red nacional de monitoreo y alerta temprana.

La autoridad de Gobierno afirmó en una conferencia de prensa esta tarde que para el Presupuesto 2027 ya se contempla una licitación destinada a mejorar la capacidad de alerta de tsunamis en el país.

“Esta es una muestra de que el Gobierno quiere reforzar permanentemente los sistemas de emergencia, de acuerdo con las posibilidades presupuestarias y los desafíos fiscales que enfrenta el país”, aseveró Pavez.

El subsecretario también detalló que “es de interés del Gobierno avanzar en la compra de radares que requieren una inversión importante, pero que son fundamentales para fortalecer nuestras capacidades de monitoreo y respuesta ante emergencias“.

A raíz de los estragos que causaron las precipitaciones en la Región Metropolitana en la última semana, reflotó la idea del expresidente Sebastián Piñera de desplegar una red de radares meteorológicos a lo largo del país para predecir fenómenos severos.

La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, sostuvo que disponer de estos equipos habría permitido identificar con mayor exactitud las zonas afectadas por las precipitaciones y el granizo, lo que podría haber facilitado la emisión de avisos oportunos. No obstante, enfatizó que “la incorporación de radares, la elaboración de eso tiene que ir acompañado con un plan, con protocolos de poder anticiparnos y poder emitir las alertas”.