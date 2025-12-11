Playa Las Salinas en Santo Domingo: el “paraíso oculto” que deslumbró a los argentinos

Al describir la playa Las Salinas, el medio MDZ la describió como “un tesoro escondido, un rincón tranquilo, natural y poco intervenido”.

Como un litoral perfecto “para quienes buscan escapar de los balnearios masivos”, calificó el medio argentino MDZ Online la playa Las Salinas, ubicado en la comuna de Santo Domingo, en la Región de Valparaíso.

En el artículo titulado La playa oculta de Chile que pocos conocen y es un paraíso para descansar, el citado medio hizo referencia al balneario ubicado al interior de la Reserva Nacional El Yali, y precisó que se sitúa a unos 150 kilómetros al oeste de Santiago.

En la nota, les explicó a sus lectores que se puede llegar al lugar en auto desde la capital a través de la Autopista del Sol (Ruta 78) y tomar la salida hacia Leyda/Santo Domingo, hasta llegar a la reserva que administra la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

Al describir la playa Las Salinas, MDZ la describió como “un tesoro escondido, un rincón tranquilo, natural y poco intervenido“.

Características de la playa Las Salinas según el medio argentino

“Se caracteriza por sus kilómetros de arena natural, su ambiente silencioso y su acceso mediante decks de madera que protegen el ecosistema“, detalló el medio trasandino.

De igual forma, precisó que por sus características y con el propósito de preservar la fauna autóctona, así como los nidos y a las aves migratorias, no se permite el ingreso de mascotas a la playa Las Salinas.

Como no hay locales comerciales ni restaurantes en la zona, “se recomienda llevar agua, comida y todo lo necesario para pasar el día sin afectar el entorno“.

“La clave es disfrutar sin dejar huella: no tirar residuos, respetar los senderos marcados y mantener la tranquilidad del lugar, que es uno de sus principales encantos”.

“Esta playa oculta de Chile es una alternativa ideal para quienes buscan un verano diferente, lejos del ruido y cerca de lo esencial“, concluyó el medio trasandino.