Tiene TEA y es insulinodependiente: el caso de la mujer que lleva casi 100 días desaparecida

El padre de María Verónica Hernández Saravia pidió a las autoridades que “no nos abandonen” en la búsqueda.

María Verónica Hernández Saravia es el nombre de la mujer que lleva casi 100 días desaparecida en la comuna de Nueva Imperial, en la Región de La Araucanía.

La última vez que se le vio fue el pasado 10 de junio en la intersección de las calles Arturo Prat con Aníbal Pinto. Según la información que maneja la Policía de Investigaciones, ese día vestía un chaleco blanco de lana sin capucha y sin cierre central, pantalón de buzo negro y zapatillas con rayas blancas y caña alta.

Hernández es una mujer morena, sus ojos son de un café claro, contextura gruesa y el cabello negro, largo y ondulado. Pero, además, fue diagnosticada con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y padece diabetes.

El padre de la mujer desaparecida en Nueva Imperial hizo un llamado a las autoridades para que no abandonen las labores de búsqueda, pese al tiempo que ha transcurrido.

“Es un ser humano, no es un animalito. Es por ello que pedimos a quien tenga algún dato que lo informe a Carabineros y a las autoridades les pedimos que no nos abandonen“, dijo al Diario Austral de Temuco.

Una de las últimas diligencias que se han llevado a cabo fueron en el río cercano al sector Moltrohue. Sobre esto, la familia indicó al mismo medio que “se está inspeccionando cuidadosamente el río y sus alrededores con el propósito de encontrar cualquier antecedente o indicio que pueda contribuir a dar con el paradero de Verónica“.

“Agradecemos profundamente a cada institución, voluntario y persona que está entregando su tiempo, esfuerzo y recursos para continuar esta búsqueda”, cerraron.