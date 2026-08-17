La exautoridad fue encontrada específicamente en la intersección de Huérfanos con Bandera, lugar donde permanecía en la vía pública.

La Policía de Investigaciones (PDI) logró dar con el paradero de Thae Loiza Galaz, exconcejala de Graneros que permanecía desaparecida desde el pasado 5 de agosto.

La mujer fue ubicada este lunes en el centro de Santiago, donde se encontraba en situación de calle.

El procedimiento fue desarrollado por detectives de la Brigada de Homicidios de Rancagua y de la Brigada de Ubicación de Personas (Briup) de la Región Metropolitana. La exautoridad fue encontrada específicamente en la intersección de Huérfanos con Bandera, lugar donde permanecía en la vía pública.

Exconcejala llevaba días desaparecida y fue ubicada en situación de calle en Santiago

El subprefecto Juan Reyes, jefe de la BH Rancagua, explicó que el hallazgo se produjo “después de arduas diligencias realizadas en el sector céntrico de la comuna de Santiago”. Tras ubicarla, los funcionarios realizaron las diligencias correspondientes y tomaron su declaración para establecer las circunstancias en que se produjo su desaparición.

De acuerdo con el jefe policial, la exconcejala se encontraba “en buenas condiciones físicas y de salud”. Una vez finalizado el procedimiento, los detectives comunicaron los antecedentes al Ministerio Público y también informaron a sus familiares sobre el hallazgo.

El subprefecto Reyes precisó que, “por ser mayor de edad y estar en una situación en condiciones físicas y de salud favorables” y, tras ello, “ella volvió a la vía pública donde se encontraba“.

Loiza había llegado recientemente desde la Región de O’Higgins a Santiago con la intención de establecerse en la capital y buscar nuevas oportunidades laborales. Antes de ser localizada, sus cercanos habían señalado que no podían comunicarse con ella luego de que sufriera el robo de su teléfono y documentación personal.

Su familia había presentado una denuncia por presunta desgracia el 8 de agosto, tres días después de que se perdiera su rastro.