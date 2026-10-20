La hora límite que puso el Gobierno para evacuar las viviendas afectadas por el aluvión en Las Condes

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, confirmó que también se decretaron evacuaciones preventivas en algunos sectores de las comunas de Lo Barnechea, Puente Alto y Talagante.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, llamó a los residentes de las viviendas más afectadas por el aluvión del pasado 8 de octubre en Las Condes a evacuar este martes el sector, ante el riesgo de que se repita el fenómeno debido al nuevo sistema frontal.

De acuerdo con lo manifestado por la autoridad, con el propósito de prevenir mayores problemas, también se prohibirá el ingreso y la circulación de vehículos al interior del perímetro de seguridad que se estableció en el sector.

A la vez, el subsecretario confirmó que también se decretaron evacuaciones preventivas en algunos sectores en las comunas de Lo Barnechea, Puente Alto y Talagante.

Llaman a evacuar viviendas afectadas por el aluvión en Las Condes

De acuerdo con lo manifestado por Máximo Pavez, el llamado es a que los residentes de las viviendas afectadas por el aluvión en Las Condes, en particular en el sector de San Carlos de Apoquindo, las evacúen antes de las 10:00 horas de este martes 20 de octubre.

“En la zona de Las Condes que hemos señalado que constituye el perímetro especial, el llamado es que las casas que fueron especialmente afectadas por el evento del 8 de octubre no tengan moradores entre las 10 de la mañana y la cancelación de la alerta“, detalló el subsecretario, según informó La Tercera.

Añadió que también se dispuso que “entre las 10 de la mañana y la cancelación de la alerta, no podrán entrar ni circular vehículos al interior de dicho perímetro“.

El perímetro aludido por la autoridad está delimitado por las calles Camino Las Flores, por avenida La Plaza, Quebrada Honda, Colina Vista Hermosa, General Blanche y Paul Harris, hasta Camino El Alba.

De igual forma, Máximo Pavez ratificó que también se efectuarán evacuaciones preventivas en otras tres comunas de la Región Metropolitana.

“Hay tres evacuaciones planificadas para el día de mañana que está coordinando la delegación presidencial regional con los respectivos alcaldes”, indicó, y precisó que se implementarán en el campamento Ribera del Río, en Talagante; los campamentos Valle Hermoso y El Sueño de Todos, en Puente Alto; y los sectores de Huallalolen, Vaca Muerta y Ninhue, en Lo Barnechea.