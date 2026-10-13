Aluvión en Las Condes: el cruce entre Orrego y San Martín por respuesta ante la emergencia

La jefa comunal cuestionó que el gobernador no estuviera presente en uno de los comités para gestionar la emergencia. “En el verano tampoco estuvo, coincidentemente”, añadió.

El aluvión en Las Condes trajo consigo una disputa entre la alcaldesa de la comuna, Catalina San Martín (IND) y el gobernador de Santiago, Claudio Orrego (IND), por la respuesta ante la emergencia.

En diálogo con T13 radio, la jefa comunal hizo hincapié en que en el Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID) que se llevó a cabo el pasado domingo el gobernador no estuvo presente. “Yo pregunté dónde estaba, porque la idea es que cuando ocurren este tipo de situaciones es importante que todas las organizaciones estén disponibles para lo que se requiera“, especificó.

“Había alguien del GORE que no era el gobernador, y me respondieron que (Orrego) estaba en comisión de servicio. En el verano cuando tuvimos otro aluvión, tampoco estuvo coincidentemente”, añadió San Martín aludiendo al accidente ocurrido en enero en la quebrada Honda, de menor envergadura que el último. Si bien la alcaldesa reconoció que el gobernador asistió al Cogrid realizado el jueves, cuestionó que “hizo un video afuera del lugar, pero después de eso yo no tuve nada”.

La respuesta del gobernador llegó a través de X. “En febrero, tras un primer episodio en la misma quebrada, ofrecimos a Las Condes financiar un estudio de riesgo y el municipio desistió del apoyo (entendible, considerando que Las Condes tiene un presupuesto que es más del doble que el del GORE para toda la región). Hoy reiteramos nuestra disposición: los recursos están para prevenir y proteger a los vecinos. Más que polemizar, hoy lo importante es ayudar. Desde el Gobierno de Santiago estamos concentrados en evitar que esto vuelva a ocurrir”, sostuvo.

“Si quiere polemizar conmigo, no lo va a lograr, porque lo importante es cómo prevenimos estas cosas”, añadió la autoridad regional más tarde en conversación con radio 13C. “El Gobierno de Santiago está en todos los Cogrid (…) El día que ella señala, ella sabe perfectamente que yo fui la primera autoridad que llegó arriba. Y cuando me avisaron que iba a empezar el Cogrid, no alcanzaba a llegar y mi representante estaba ahí. Yo estaba en la parte absolutamente inundada, hablando con los vecinos y coordinando ayuda. Yo fui de las primeras autoridades que llegó y la última que se fue”, aseveró.