Senador Ossandón (RN): “El candidato a fiscal nacional hasta ayer al almuerzo era Meléndez”

5 de Enero de 2023

El senador Manuel José Ossandón (RN), miembro de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, confirmó que hasta el mediodía del miércoles 4 de enero el Gobierno había informado a los legisladores de ese partido que el candidato que iba a ser propuesto a la Cámara Alta para su ratificación como nuevo fiscal nacional era Juan Agustín Meléndez, y no Ángel Valencia.

“Yo voy a votar en conciencia y voy a estudiar todos los antecedentes. Pero el candidato a fiscal nacional hasta ayer miércoles a la hora de almuerzo era Meléndez. Sabíamos que (Carlos) Palma tenía los votos fácilmente y que Meléndez tenía los votos fácilmente. (Ángel) Valencia no sé si los tenga con esa facilidad”, afirmó el senador Manuel José Ossandón en conversación con EL DÍNAMO.

El senador de RN agregó: “No entiendo lo que pasó, pero claramente el presidente Boric cambió de opinión, con una opinión completamente distinta a la que nosotros vimos en sus ministras, porque en todas las conversaciones que tuvimos se habló de apoyar a Meléndez o Carlos Palma, jamás salió el nombre de Valencia. Nunca. Yo estaba almorzando en el Senado cuando me llamó una ministra para informarme que el presidente iba a proponer a Valencia”.

El parlamentario opositor por Santiago expresó además que, según su visión del proceso, el Gobierno del presidente Gabriel Boric “tiene dos almas distintas” y que el mandatario “debe tener presiones por todos lados” para efectuar el nombramiento.

“Siempre dije que la Corte Suprema sí había hecho la pega: todas las personas cumplían los requisitos para ser fiscales nacionales. Este sistema estaba resultando, porque funcionan los tres poderes del Estado, el problema es que en el Gobierno no están de acuerdo, porque el candidato era otro hasta ayer en la tarde (…) Nosotros quedamos ¡plop! y todo lo que se conversó con los representantes del Gobierno no sirvió de nada”, aseguró el senador Ossandón.

El legislador expresó que en su opinión la propuesta de Ángel Valencia “claramente es la apuesta más arriesgada” debido a que no fue conversado con el Congreso. “Yo no sé si el presidente quiere caerse de nuevo o no, pero nosotros tenemos que votar en conciencia y criticar la campaña de desprestigio contra los candidatos”, cerró Ossandón.