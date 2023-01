Gustavo Petro en Chile: presidente colombiano propone pacto democrático para toda América

9 de Enero de 2023

La paz en Colombia, migración irregular y la integración energética son otras de las materias que se trataron en la reunión bilateral que se realizó en La Moneda.

Durante la mañana de este lunes, el presidente Gabriel Boric recibió en el Palacio de La Moneda al líder del Gobierno de Colombia, Gustavo Petro. En una cita que tuvo una parte en privado y otra donde participaron representantes de ambas delegaciones, la visita marca la suscripción de un acuerdo entre los dos países para trabajar, especialmente, en migración regular e irregular.

El gobernante colombiano estará hasta este martes en el país y entre sus actividades, además de compartir con el mandatario nacional, será recibido por los presidentes de la Cámara de Diputados y el Senado. La paz en Colombia y la integración energética de ambas naciones son otros de los puntos que trataron.

En la ocasión, Boric y Petro reafirmaron sus convicciones de apoyo a Luiz Inácio Lula da Silva después de la arremetida de miles de fanáticos de Jair Bolsonaro en las instalaciones de los tres poderes del Estado.

“Buscaremos con urgencia la convocatoria de una reunión extraordinaria de la organización de Estados latinoamericanos con el objetivo de que el resto de los países de la región se pronuncien al respecto. Sobre lo ocurrido no puede haber matices. Estas acciones son inaceptables, los silencios cómplices también. No pueden ser relativizadas, ni obviadas, es preocupante para nuestros países. Nuestra región debe tener una clara posición al respecto”, dijo Boric.

Petro y los 50 años del golpe de Estado

Uno de los puntos que tocó el presidente Gustavo Petro fue el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, “algo que nunca debió ser”, afirmó. Aludió a la “fuerza energética” que sintió en La Moneda y planteó para septiembre “un gran pacto democrático para toda América Latina que se perpetúe en las generaciones”.

“Que los jóvenes de esta generación no se van a dejar quitar en su existencia la paz. Por eso hay que detener lo que sucedió en Brasil, por eso hay que anunciar y gritar que no es posible repetir la historia. No podemos dejar perder la oportunidad democrática y pacífica de América Latina. El pacto democrático tiene que restablecerse en este territorio. Derechas e izquierdas tienen que saber que gane quien gane por decisión de sus pueblos no habrá exilio ni persecución ni cárceles”, dijo.