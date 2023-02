El regreso de Rodrigo Delgado: será candidato a consejero constitucional por la Región Metropolitana

5 de Febrero de 2023

El ex ministro del Interior y militante UDI descartó que su rol en el gobierno de Piñera lo afecte en la campaña.

El ex ministro del Interior y ex alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, confirmó que será candidato a consejero constitucional por la Región Metropolitana representando a la Unión Demócrata Independiente (UDI) en la lista de Chile Vamos.

El ex secretario de Estado, que ocupó el cargo durante la parte final del gobierno del ex presidente Sebastián Piñera, señaló que aceptó la propuesta de competir en la capital, en donde el oficialismo y la oposición (ambos divididos en dos o más listas) buscarán quedarse con los cinco cupos destinados para el nuevo órgano constituyente.

“Chile está viviendo un momento histórico que si es bien administrado va a permitir que en los próximos 40, 50 años tengamos estabilidad y progreso“, afirmó Delgado en una entrevista a El Mercurio.

El ex jefe comunal mencionó que su historia política “está ligada a estar en momentos y situaciones en que pocos quieren estar, a dar la pelea”.

Su pasado como ex ministro

El también vicepresidente de la UDI fue consultado por las posibles dificultades que podría traer en su campaña su pasado como ex ministro de Piñera, considerando el impacto del estallido social y la pandemia, que dejaron a la administración anterior con bajas cifras de popularidad en las encuestas.

“La gracia que tiene la elección popular, estar en una papeleta, es justamente que tú te pones a disposición de la gente para que sea la gente la que elija libremente. Yo represento las ideas de la libertad en este nuevo proceso constituyente. Esa libertad no debe tener letra chica, debe tener también la opción de que las personas escojan en una papeleta a sus representantes. Creo que puedo representar a mucha gente, sobre todo por mi trayectoria en lo territorial, en el ámbito de la seguridad y en lo político”, planteó.

Además, Delgado consideró que la visión sobre el gobierno de Piñera ha mejorado, planteando que los últimos sondeos mostraron que “gente ha valorado cómo se trabajaron algunos temas, sobre todo en el ámbito de la seguridad pública, en el de la responsabilidad fiscal. Me parece que representar lo que me tocó ser como ministro del Interior puede ser un plus en materia electoral”.

La candidatura del ex alcalde se sumó a otras postulaciones que irían por la derecha. Evópoli competiría en la Región Metropolitana con su presidenta, Gloria Hutt, y con el ex ministro de Defensa y ex militante DC, Jaime Ravinet.