“$1.000 millones en fiscales”: ME-O valida apoyo de Alberto Fernández y el Grupo de Puebla

16 de Febrero de 2023

Marco Enríquez-Ominami desclasificó el gasto que ha hecho el Estado en una causa que podría llegar a 10 años. Se considera inocente y reitera las críticas internacionales al Poder Judicial chileno.

La semana que dio inicio al juicio por el Caso SQM después de ocho años está terminando con un momento de tensión que incluye al Gobierno, el Poder Judicial, líderes internacionales y a Marco Enríquez-Ominami (ME-O), quien es procesado por supuesto financiamiento ilegal.

Ocurre que varios políticos y juristas, donde destaca el presidente argentino Alberto Fernández y figuran también el juez español Baltazar Garzón y la diputada Karol Cariola (PC), firmaron una carta de apoyo al cineasta después de enfrentar la primera audiencia. En ella cuestionan a los fiscales chilenos y aseguran que el ex candidato presidencial ha sido perjudicado en este proceso que podría durar 10 años en total por “una inadmisible forma de perseguir un liderazgo”.

El documento que dio a conocer el Grupo de Puebla ha generado diversas reacciones, donde una de las frases más potentes ha sido la que entregó Luis Cordero al ser consultado por el respaldo del mandatario trasandino y las críticas al desempeño de los tribunales. “Yo no me atrevería a opinar sobre jueces de la justicia argentina“, lanzó el titular del Ministerio de Justicia.

La canciller Antonia Urrejola, en tanto, aseguró que las relaciones con Argentina siguen robustas y que esta expresión a favor de ME-O no corresponde a la realidad. “Nos parece que las declaraciones de esa carta son absolutamente improcedentes. El Gobierno no sólo respeta, sino que protege la autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público y nos parece que son impropias“, dijo.

En este contexto, faltaba la opinión de Enríquez-Ominami, quien en el primer día del juicio calificó de “delirante” la causa.

La reacción de ME-O a la carta

“La carta es elocuente en denunciar el nivel de los abusos y violaciones al derecho. Ninguna investigación puede durar ocho años. La reforma procesal penal se hizo por lo mismo, para que los juicios fueran breves y oportunos… Aquí no se cumple. Y no es la Fiscalía. Son abogados de la Fiscalía, pocos, que demostraron frivolidad, negligencia, incompetencia y sesgo político. Este juicio va a durar dos años, por tanto, quiere decir que durante 10 años no habrá sentencia. Ese es el debate. Lo otro es una polémica falsa. ¿Hay algo que no sea cierto de lo que expresa la carta?”, sostuvo ME-O.

“La carta expresa claramente que se violan los plazos, es un proceso que ya tiene problemas de nulidad, por plazo irrazonable. Pero además hay un problema con ante apertura, con el texto. Hay un nivel de sesgo de los fiscales, varios de ellos, con dedicación exclusiva, que han significado más de mil millones de pesos en dos fiscales“, agregó el ex abanderado.

“Eso sin contar los otros 20 fiscales, que se han dedicado a distintas causas, que han caído en el olvido. O que simplemente, hemos demostrado en juicio oral, idéntico a este, que ganamos por unanimidad. Entonces, lo cierto es que, lo elocuente, lo dramático, lo escandaloso, es lo que está ocurriendo… no pido ningún privilegio más, ni uno menos, que todos mis compatriotas. Pido simplemente, juicio oportuno. Porque sé que soy inocente y así lo dirán. Así quedará demostrado en este juicio”, cerró.