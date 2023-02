En La Moneda refutan apoyo a ME-O: “No me atrevería a hablar de los jueces argentinos”

16 de Febrero de 2023

Los ministros Antonia Urrejola y Luis Cordero expresaron su visión respecto al respaldo internacional que recibió Marco Enríquez-Ominami mientras enfrenta el proceso por supuesto financiamiento ilegal de la política.

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, es uno de los 40 políticos y especialistas internacionales que firmaron una carta de apoyo a Marco Enríquez-Ominami (ME-O) después de que comenzara el juicio por el Caso SQM donde el ex candidato presidencial enfrenta a la justicia por un supuesto financiamiento ilegal de la política.

Este proceso comenzó durante este semana después de ocho años de espera y se estima que podría terminar en un año y medio o dos años, llevando esta historia de ME-O, Pablo Longueira y otras seis personas en tribunales hasta una década.

“Es una inadmisible forma de perseguir un liderazgo. Fiscales con dedicación exclusiva, y con gran apoyo mediático y financiero, han ido dilatando el juicio. Incluso, a pocas semanas de por fin iniciarse el mismo, después de ocho años de investigación, volvieron los fiscales a pedir suspensión, argumentando que febrero era época de vacaciones”, es un extracto del documento que firmaron líderes internacionales que forman parte del Grupo de Puebla como Alberto Fernández de Argentina, Evo Morales de Bolivia, Rafael Correa de Ecuador, José Luis Rodríguez Zapatero de España y Ernesto Samper de Colombia.

Este respaldo al cineasta generó reacciones en la política nacional. Desde el Partido Socialista (PS) a la Unión Demócrata Independiente (UDI) defendieron a los fiscales chilenos y desde el Ministerio de Justicia también realizaron su descargos.

La dura respuesta de Cordero

“Yo voy a entender esta carta como apoyo político, pero desde el punto de vista institucional me parece improcedente e impropio el contenido de ella. Me parece que desconoce cuestiones elementales del funcionamiento del sistema que hay en Chile. El Ejecutivo no sólo respeta, sino que promueve y ampara la independencia judicial y la autonomía del Ministerio Público”, dijo el ministro Luis Cordero.

“Yo no me atrevería a opinar sobre jueces de la justicia argentina… Yo no me atrevería a opinar sobre el desempeño de los jueces de la jurisdicción argentina”, respondió el secretario de Estado al ser consultado por la firma del presidente argentino Alberto Fernández.

Urrejola intenta enfriar una nueva polémica con Argentina

Tras regresar de vacaciones, la canciller Antonia Urrejola enfrentó las críticas por salir de viaje mientras se desarrollaba la emergencia de los incendios forestales. Pero no fue lo único, pues la carta que firmó el mandatario trasandino y la respuesta que entregó el ministro de Justicia podrían abrir una nueva polémica con el país vecino después de la filtración de un audio donde su equipo se refería de manera informal al embajador Rafael Bielsa.

“Lo primero que hice fue conversar con el embajador Bielsa sobre este tema y también hablar con el ministro de Justicia. Tal como él lo señaló, nos parece que las declaraciones de esa carta son absolutamente improcedentes. El Gobierno no sólo respeta, sino que protege la autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público y nos parece que son impropias“, dijo la ministra de Relaciones Exteriores.

“No afectan la relación bilateral con Argentina que está muy robusta. Las relaciones bilaterales son mucho más que estos eventos que estamos conversando”, apuntó.