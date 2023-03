Ministra Orellana reitera que Gobierno impulsará ley de aborto sin causales “pero no este año”

8 de Marzo de 2023

Antonia Orellana reiteró que "estamos buscando construir un consenso, porque si no construimos un consenso entre quienes están de acuerdo, difícilmente vamos a poder buscar una mayoría".

Antonia Orellana, ministra de la Mujer y Equidad de Género, reiteró que la intención de la cartera es impulsar una ley de aborto sin causales, pero “este año creo que no”.

En entrevista con CNN Chile, Orellana apuntó que uno de los principales obstáculos para la presentación de esta iniciativa es conseguir un acuerdo entre las organizaciones que apoyan la propuesta.

“Lo que estamos buscando hoy es que exista un acuerdo entre las organizaciones que apoyen esta demanda, porque hay disensos, el movimiento feminista siempre ha sido muy diverso en este tipo de leyes”, aseguró la secretaria de Estado.

Consultada sobre si las ministras del Gabinete saldrán a marchar este 8M, como ocurrió en 2022, la secretaria de Estado explicó que lo visto el año pasado fue “una forma de agradecimiento a las mujeres porque fueron quienes nos dieron indudablemente el triunfo en las votaciones“, por lo que esta vez optaron por respetar la autonomía del movimiento y “no haya un despliegue de Gobierno”.

La ministra de la Mujer defendió que el gobierno de Gabriel Boric se defina como “feminista”, argumentando que “no todos entendemos de la misma forma lo que significa el feminismo y por lo tanto nos interesa explicar bien lo que es un gobierno feminista (…) no tenemos deudores de pensiones de alimentos nombrados por el presidente y eso es uno de los objetivos que se puso, ya que no es una inhabilidad en términos legales”.

En cuanto a un eventual cambio de Gabinete, Antonia Orellana apuntó que “el presidente es militante de Convergencia Social y él encarna esas ideas, por lo tanto, hay un costo también eso”.

“Lo que busca este ajuste ministerial no es lo que algunos partidos quieren instalar, pero el presidente ha dicho que el objetivo no es complacer a los partidos, sino mejorar la gestión de gobierno. El foco no está en el cuoteo”, sentenció.