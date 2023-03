Altercado entre ministro Ávila y diputada Delgado (FEV) termina con la parlamentaria en enfermería

7 de Marzo de 2023

Marco Antonio Ávila, ministro de Educación, tuvo un fuerte entrevero con la diputada Viviana Delgado (PEV) en la comisión ad hoc en la Cámara Baja, que terminó con la parlamentaria en la enfermería.

Según explicó la diputada RD Catalina Pérez a Emol, ambos personeros sostuvieron una discusión tras la sesión, la cual “fue subiendo de tono”, ante lo cual la diputada Delgado presentó problemas de presión y fue llevada a la enfermería del Congreso.

“Ambas partes se encontraron muy afectadas, la diputada por un problema de presión fue a la enfermería porque tiene problemas de hipertensión”, indicó Pérez, quien agregó que Delgado ya está mejor.

Por su parte, el ministro Ávila entregó sus disculpas por este hecho, señalando que “llevo un año viniendo a este lugar, siempre he tenido una muy buena relación con los diputados de distintos sectores públicos y lo que sostuvimos por parte de ambos fue una discusión acalorada, que no es la forma en que yo me relaciono con las personas, nunca lo he hecho”.

Ávila explicó que el origen del conflicto fue la situación de un colegio de Maipú, apuntando que “esto fue un mal entendido y ofrezco las disculpas correspondientes”.

En tanto, la diputada Viviana Delgado dio detalles de lo sucedido, declarando a La Tercera que “le estaba pidiendo un colegio en Maipú. La gente pide que por favor vaya alguien del ministerio y del municipio. Y no han ido, no han ido. Eso fue lo que lo reventó. Me gritó, me dijo que estaba cansado que lo vapulearan, que tenía más de tres mil colegios, que qué pretendía, que yo viera los colegios, no sé”.

Frente a este hecho y en señal de protesta, Chile Vamos y la oposición abandonó la sala de la Cámara de Diputados.