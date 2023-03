La respuesta del TC a la oposición por solicitud de expedientes de indultos

10 de Marzo de 2023

El organismo rechazó parcialmente el pedido de los senadores de Chile Vamos y Demócratas, que impugnaron siete de los 13 beneficios entregados por el presidente Boric.

Compartir

El Tribunal Constitucional (TC) rechazó parcialmente la solicitud de senadores de oposición, que buscaban acceder a los expedientes administrativos que sustentaron los 13 indultos otorgados por el presidente Gabriel Boric a presos del estallido social y al ex frentista Jorge Mateluna.

El pedido había sido realizado por parlamentarios de Chile Vamos y Demócratas, quienes impugnaron la entrega del beneficio a siete condenados, apuntando a las “desprolijidades” que fueron reconocidas por el propio Ejecutivo, y que derivaron en la salida de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, y del jefe de gabinete, Matías Meza-Lopehandía.

Según lo publicado por El Mercurio, los ministros del TC rechazaron dos de las tres peticiones realizadas por los legisladores, acogiendo solo una solicitud subsidiaria de acceder a las copias de la información a la que se pueda acceder, sin vulnerar las disposiciones vigentes.

“No resulta posible denegar el acceso a los antecedentes referidos en la primera petición subsidiaria, toda vez que esta puede ser obtenida a través de los mecanismos que, a su respecto, ha previsto el ordenamiento jurídico en los términos que actualmente rigen el régimen de reserva o secreto, respecto de aquella información acompañada a estos autos que, total o parcialmente, es pública y, en esos términos, consta en portal institucional del respectivo órgano”, detalló la resolución.

El tribunal agregó que “no resulta necesario y constituiría una demora injustificada en la tramitación de esta causa, que esta judicatura ejecute el principio de divisibilidad que ya ha sido realizado por la autoridad administrativa, conforme a la legislación vigente”.

La información sensible

En su argumentación para rechazar parcialmente el pedido de los expedientes, el TC precisó que existía información sensible en los antecedentes solicitados, considerando que se solicitaron copias de los expedientes de los indultos entregados desde 1981.

“El tribunal dispuso la reserva de los antecedentes con la finalidad de cumplir estrictamente con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen el tratamiento de la información solicitada. Esta, por su especial naturaleza, tiene carácter sensible y puede afectar los derechos no solo de las partes involucradas en la resolución del conflicto constitucional que se ha iniciado, sino que, también, de terceros que no están involucrados en el mismo”, señaló.

El Gobierno, a través del ministro de Justicia, Luis Cordero, explicó que los expedientes no podían ser entregados, aludiendo a la propia reserva solicitada por el TC y a la Ley de Datos Personales.