“No justifico que nadie levante la voz”: el regaño del presidente Boric al ministro Ávila

9 de Marzo de 2023

El fuerte altercado que terminó con la diputada Viviana Delgado en enfermería conllevó la reprimenda del mandatario al titular de Educación.

El martes 7 de marzo, el ministro Marco Antonio Ávila de Educación (Mineduc) tuvo un fuerte altercado con la diputada Viviana Delgado del Partido Ecologista Verde (PEV) en las instalaciones de la Cámara de Diputados y Diputadas. La fuerte discusión, que se originó por el cierre del Liceo Reino de Dinamarca de Maipú, terminó con la parlamentaria en la enfermería del Congreso Nacional y con el presidente Gabriel Boric enfrentando otro problema.

Obviamente que el secretario de Estado fue blanco de críticas a pesar de las disculpas que ofreció minutos después del cruce con la legisladora.

“Sostuvimos un diálogo que a ratos fue más bien acalorado. Por mi parte, quiero disculparme respecto de la manera en que condujimos ese diálogo. Me parece que no ha sido nunca mi espíritu”, dijo en la ocasión. “Me gritó, me dijo que estaba cansado que lo vapulearan, que tenía más de tres mil colegios, que qué pretendía, que yo viera los colegios”, fue el descargo de Viviana Delgado.

Este incidente verbal generó repercusiones en el oficialismo, pues en medio de rumores de cambio de gabinete, Ávila sumó más cuestionamientos a su gestión en la cartera y desde el propio PEV pidieron su salida, así como también desde partidos opositores al Gobierno del presidente Gabriel Boric.

El regaño de Boric a Ávila

Precisamente el mandatario se dio tiempo para responder ante lo ocurrido y, de paso, desclasificó una conversación que tuvo personalmente con el ministro de Educación después del problema que tuvo con la diputada Delgado en Valparaíso.

“Yo creo que en esto todos tenemos que tener la altura de mira para poner en la balanza cada una de nuestras acciones… No justifico que nadie, ningún ministro le levante la voz a una diputada ni a nadie. No corresponde. Y el ministro ha sido personalmente reprendido por aquello”, comentó el presidente Gabriel Boric respecto al altercado de Ávila con la parlamentaria.

“Ahora también corresponde tener proporcionalidad respecto de cuáles son las sanciones que se hacen ante un error. Y en eso creo que tenemos que ser mucho más cuidadosos”, respondió en torno a un eventual cambio en la tutela del Mineduc.