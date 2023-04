Los duros descargos de Antonia Urrejola: apunta contra “grupo de interés” que le hizo “la vida imposible”

5 de Abril de 2023

La ex canciller afirmó que durante su paso por el Gobierno sufrió acoso y misoginia de parte de quienes resistían su presencia.

La ex ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, entregó duros descargos a casi un mes de dejar la Cancillería, apuntando contra un “grupo de interés” que le hizo “la vida imposible” durante su paso por el Gobierno.

La ex secretaria de Estado fue parte de un profundo cambio en Relaciones Exteriores, que implicó la llegada del actual ministro Alberto van Klaveren y cambios en las dos subsecretarías.

Durante su gestión Urrejola debió enfrentar diversas polémicas, desde la demora en la ratificación del TPP-11 hasta el complejo episodio del audio filtrado que afectó al embajador de Argentina en Chile, Rafael Bielsa.

En una entrevista al diario El País, la también ex presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió que no esperaba dejar el ministerio. “Yo recibí constantemente el respaldo del Presidente y no imaginé que saldría, a pesar de que también estaba consciente de que estaba debilitada por el episodio del audio“, reconoció.

La abogada enfatizó que “la resistencia que sufrí en Chile sobrepasó todos los límites. Entiendo el debate y las críticas políticas, pero eso se transformó en críticas personales, acoso, inventos a través de la prensa”.

Misoginia, acoso y grupos de interés

Antonia Urrejola repasó los momentos complejos que vivió en la Cancillería y las múltiples críticas que recibió por la forma en la que estaba llevando la política exterior del país.

En ese sentido, la simpatizante socialista recordó cuando se fue de vacaciones en pleno incendio forestal en el sur del país, lo que le valió cuestionamientos por no estar en Chile coordinando en terreno la llegada de ayuda internacional.

“Fui portada de periódicos por ser la canciller que estaba de vacaciones, cuando el trabajo que me correspondía como ministra de Relaciones Exteriores era llamar a mis pares para coordinar la ayuda internacional, lo que se puede hacer desde cualquier lugar del mundo. Por lo demás, yo había tomado la decisión de volver antes del escándalo por la prensa”, manifestó.

Según la ex ministra “todo este episodio me hizo comprender que operó en mi contra un grupo de interés empecinado en hacerme la vida imposible. Esa es la verdad”.

Urrejola también mencionó que detrás de las críticas en su contra había “misoginia”, afirmando que un hombre en la Cancillería no habría sido objeto de los ataques que recibió.

“Se hablaba de que yo era novata, cuando tengo 54 años y un currículum que da muestras de mi carrera en materia internacional, aunque no sea parte de ese club que ha ido creciendo al alero de la Cancillería chilena”, recalcó.