La clara predicción de Franco Parisi: “Sí o sí vamos a ser el próximo Gobierno”

23 de Abril de 2023

Además, Franco Parisi preve que el Partido de la Gente logrará varios triunfos en la elección del próximo 7 de mayo.

Franco Aldo Parisi Fernández, ingeniero comercial , evaluó el crecimiento que ha tenido el Partido de la Gente (PDG) en los últimos años y aseguró que lograrán convertirse en Gobierno.

En conversación con el programa Estado Nacional, el ex candidato presidencial sostuvo que su agrupación política “está creciendo fuertemente y sí o sí vamos a ser el próximo Gobierno“.

De hecho, para estas elecciones del próximo 7 de mayo, donde se elegirán a los integrantes del Consejo Constitucional, motivo que lo trajo de visita en el país, Franco Parisi cree que “no se le está tomando el peso, por el cansancio de la gente, porque no se hicieron bien las cosas”.

“Hay que tratar de hacer una muy buena elección para no seguir equivocándonos en este proceso y que finalmente dejemos este asunto de la nueva Constitución en stand by o en el pasado, pero no continuamente saliendo a flote”, agregó.

En cuanto a las expecativas para el PDG en estas elecciones, el ingeniero cree que “deberíamos estar sacando entre 1.500.000 y 1.800.000. Nos va a ir muy bien“.

Sin embargo, recalcó que “el problema está en que la concentración de la publicidad nos puede jugar chueco, especialmente en Santiago. Deberíamos estar sacando un mínimo de cuatro y un máximo, lo cual es un resultado extraordinario para nosotros”.

“Tengo la convicción de que el PDG está creciendo fuertemente, y sí o sí vamos a ser el próximo gobierno”, expresó Franco Parisi.

La polémica aparición de Pamela Jiles en la franja del PDG

En la entrevista, Franco Parisi también se refirió a la sorpresiva y polémica aparición de Pamela Jiles en la franja electoral del PDG. “Se lo merece. Ha sido maltratada, ninguneada y mirada en menos. Creemos que hay personas que valen la pena y las vamos a levantar”, dijo en primera instancia.

“Es una persona importantísima en la política chilena. Sacó primera mayoría en su distrito y además arrastró a dos diputados más. Es una figura política muy importante, que hay que escuchar”, argumentó.

En esa misma línea, destacó que la diputada “ahora no tiene domicilio político, pero sí tenemos puntos de encuentro (…) Ella quiere más libertades. Está diciendo que no al gasto fiscal, igual que nosotros. Y, encontramos una similitud en este caso del retiro”.