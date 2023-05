Alihuén Antileo descarta la plurinacionalidad y asegura que la labor de Elisa Loncon fue un “fracaso”

9 de Mayo de 2023

El único representante de los pueblos originarios en el Consejo Constitucional tiene claro el camino a seguir y las propuestas.

Alihuén Antileo es el número 51 del Consejo Constitucional. Con 160.716 votos que representaron al 52,45% de las preferencias en la elección de consejeros constitucionales, uno de los fundadores de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) se convirtió en el único representante de los pueblos indígenas que trabajará en el órgano que elaborará un segundo proyecto de nueva Constitución.

Con pasado en las Juventudes del Partido Comunista (PC) y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), el licenciado en ciencias jurídicas de 58 años tuvo su revancha en la elección del domingo luego de no poder lograr un cupo en la extinguida Convención Constitucional que escribió el primer borrador de la carta magna que fue rechazado por la ciudadanía.

“Haremos propuestas que tengan un apoyo transversal, hablando con todos los sectores. Haremos un esfuerzo de convencimiento y pensamos que lo vamos a lograr. No dialogar con los republicanos es algo absolutamente fuera de nuestro enfoque. Nos eligieron para dialogar, no para atrincherarnos en una postura y eso se aprendió desde la primera Convención, donde hubo resultado cero”, expresa.

Asimismo, descarta tratar la plurinacionalidad, concepto que dividió al anterior órgano. “No vamos a hacer de esto un ejercicio retórico ni simbólico. Nosotros vamos a obtener resultados. Y como no vamos a obtener resultados con esos planteamientos, simplemente no los vamos a exponer. No nos parece que haya piso político y, por otra parte, ya están delimitados los bordes constitucionales”, confirmó Antileo.

Críticas Antileo a Loncón

“Como gesto simbólico es algo que, en su momento reconocimos y valoramos. Luego de 220 años de negación de las demandas de los pueblos indígenas, ver a nuestra hermana fue motivo de expectativa, de una mirada tolerante e inclusiva”, valoró el representante mapuche sobre Elisa Loncon.

Sin embargo, asegura que la ex presidenta de la Convención no tuvo una buena tarea y lo califica como un “fracaso”. “Transcurrido su período, y el posterior rechazo de la propuesta, nos parece que no cumplió el objetivo principal de ir a una Convención Constitucional para establecer derechos”, manifestó en El Mercurio.