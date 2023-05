Así reaccionó Elisa Loncon ante el triunfo del Partido Republicano en las elecciones

8 de Mayo de 2023

Elisa Loncon, además, destacó el triunfo del único candidato electo por los pueblos originarios.

Elisa del Carmen Loncon Antileo, académica y ex presidenta de la Convención Constitucional, reaccionó al triunfo del Partido Republicano en estas elecciones para elegir a los integrantes del Consejo Constitucional.

En sus declaraciones realizadas a través de su cuenta de Twitter, destacó que la tienda fundada por José Antonio Kast nunca estuvo interesada en cambiar la Constitución y también tuvo palabras para Alihuén Antileo, el único candidato de los pueblos originarios que salió electo.

“Felicitaciones a candidatos mapuche que defendieron la presencia de los pueblos en el II proceso”, comenzó señalando.

Seguido a eso, Elisa Loncon sostuvo que “ha ganado un partido que nunca quiso cambiar la Constitución y también un diseño que excluyó a los pueblos”.

“La verdad prevalece, aunque no tenga apoyo público. Los pueblos originarios existimos“, cerró.

La crítica de Elisa Loncón al nuevo proceso constituyente

Meses atrás, Elisa Loncón había criticado este nuevo proceso constituyente, tras el triunfo del Rechazo el pasado 4 de septiembre de 2022.

En una entrevista a la Radio Universidad de Chile en diciembre pasado, la académica indicó que “el actual proceso constituyente es un retroceso político al siglo XIX en materia indígena“.

Sobre el triunfo del Rechazo, en ese entonces, manifestó que “hubo errores, ganó el Rechazo y eso lo asumimos. Pero el método que se usó para ganar fue la mentira, la tergiversación del discurso y no hubo nadie que dijera esto no es verdad y ¿a quién le correspondía decir eso? Yo creo que al poder constituido y eso no se hizo”.