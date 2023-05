“Ejemplo de perseverancia”: 38 primos de Luis Silva lo defienden de críticas de sus hermanos

10 de Mayo de 2023

Junto con ello, le agradecieron "poner su tiempo, capacidades y conocimientos al servicio de Chile”.

Compartir

Un grupo de familiares de Luis Silva, consejero constitucional del Partido Republicano, salieron en su defensa, luego que sus hermanos lo catalogaran de “un peligro nacional”.

Y es que luego que se concretara el triunfo de Silva en la Región Metropolitana, su hermano Sebastián Silva, director de La Nana, compartió una imagen suya en redes sociales con el mensaje: “peligro nacional”.

Pero además, su hermana Valentina se cuadró con Sebastián Silva y compartió la publicación.

Ante esto, 38 primos de Luis Silva enviaron una carta a El Mercurio para entregarle su apoyo y felicitarlo “por su gran triunfo”, dejando en claro que “como primo mayor es un ejemplo de perseverancia y vocación”.

Junto con ello, le agradecieron “poner su tiempo, capacidades y conocimientos al servicio de Chile”.

Consultado sobre las palabras de su hermano, Luis Silva expresó a CNN Chile que esto “es simplemente fruto de las diferencias que tenemos en materias políticas. (…) Él lo dice muy en serio, no me sorprende, porque ya me lo ha dicho antes en distintos tonos y es una muy buena muestra de cómo el ejemplo se ha vivido en mi familia”.

“Habría que preguntarles a ellos, porque definitivamente no existe de mi parte el ánimo de referirme a mis hermanos como un peligro nacional. Pero aprovecho esta oportunidad de dejar muy en claro que el cariño por mi hermano y mi admiración es total”, sentenció.