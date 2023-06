¿Quiebre republicano? Rojo Edwards rechaza la admiración “estadista” de Luis Silva por Pinochet

1 de Junio de 2023

El senador aseguró no estar de acuerdo con el consejero constitucional más votado de Chile. No lo considera "estadista" y "sí" un dictador.

A pesar de ser el consejero constitucional más votado del país, el Partido Republicano enfrenta un problema con Luis Silva. El profesor, antes de sumarse al órgano que seguirá trabajando en un segundo texto de nueva Constitución, no escondió su admiración por el dictador Augusto Pinochet, a quien considera “un estadista”.

“Fue un hombre que supo conducir el Estado. (Siento) un dejo de admiración por el hecho de que fue un estadista. En su tiempo a cargo del gobierno ocurrieron cosas que él no podía no conocer, que habría justificado y son atroces. Eso mancha lo que hizo por el país, pero a 50 años desde el 73 debe hacerse una lectura un poco más ponderada de su Gobierno. Habiendo dicho que tengo una admiración de él como hombre de Estado, no me declaro pinochetista, ya que no me voy a casar con una figura histórica”, fue parte de lo que expresó.

Estas palabras tuvieron una contundente respuesta del presidente Gabriel Boric, pero también desde la interna de su conglomerado, donde tomaron distancia a pesar de ser un partido de extrema derecha, donde la figura de Pinochet no es rechazada.

“A mí lo que me llama la atención de esto es como se trata permanentemente de reflotar a Pinochet. Yo no creo que sea Pinochet un estadista para decirlo claro”, dijo el senador Rojo Edwards en CNN. “Yo no considero que una persona que estuvo 17 años sin parlamento sea un estadista. En eso yo no estoy de acuerdo“, agregó.

Al ser consultado por si fue un dictador, Edwards fue escueto y tajante: “Sí”.