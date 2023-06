Gabriel Boric en aniversario de Convergencia Social: “Cuando alguien dice ’soy del 38%’ me da orgullo y escozor”

11 de Junio de 2023

El jefe de Estado reconoció que "es difícil, muchas veces, hablar más allá de nuestra militancia cuando nos reconocemos entre gente que está de acuerdo”.

El presidente Gabriel Boric fue parte de la ceremonia del cuarto aniversario de Convergencia Social (CS), donde se aprovechó de inaugurar su nueva sede en calle Esmeralda.

En la oportunidad, el mandatario recitó un poema de Cecilia Vicuña, el cual “nos invita a salir un poquito de la lógica angustiante y terrible en la que a veces se desarrolla la política”.

Boric postulo que “a veces quienes somos militantes nos metemos en peleas de militantes. Y estamos discutiendo qué hacer con el lote de este comunal, o cómo nos relacionamos con la facción del Partido Socialista… Yo les invito a que, espero, en este cuarto, y ojalá último, aniversario del partido Convergencia Social, quizás me estoy adelantando… Los invito a que pensemos en grande, más allá de nuestra militancia, porque hoy tenemos una responsabilidad que es mayor”.

Junto con ello, comentó que “cuando en redes sociales me encuentro con alguien que dice ‘yo soy del 38%’ me genera una mezcla de orgullo y escozor. Escozor, porque digo si vamos a ser el 38% y estamos orgullosos de eso, no vamos a ser capaces de cambiar la sociedad. Y nosotros queremos cambiar esta sociedad, queremos hacer cambios que sean estructurales, no una mera administración de lo que hoy día hay. Eso significa necesariamente hablar más allá de nuestras fronteras”.

En esta línea, Gabriel Boric dio cuenta de su encuentro con unos jóvenes en una plaza, cuando se iba caminando por la Alameda hasta su casa.

“Los chiquillos me ven, se sorprenden, me dicen ‘el Boris, el Boris, puede ser, puede no ser’… Uno de ellos me dice ‘venimos saliendo de clases, yo estudio técnico mecánico, y nos estamos esforzando para salir adelante’… Me quedé pensando si desde la política le estamos hablando a los cabros que están peleando por salir adelante, que la tienen difícil”, expresó.

Para Boric”, nuestra militancia viene de esos lugares, pero no nos olvidemos, en el momento en que celebramos entre nosotros, que no podemos volvernos hacia nosotros mismos. El momento de ser gobierno lo pone más difícil aún. Es raro que seamos gobierno después de cuatro años de existir como partido”.

“La militancia es importante, por eso estar en los territorios es importante. La rebeldía puede ser parte del gobierno también, parte de la esencia de ser de militante de un partido de izquierda, y da lo mismo como ese partido se llame”, sentenció.