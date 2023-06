Mellado descarta renunciar por la filtración de audio de Boric: “Voy a asumir las consecuencias”

16 de Junio de 2023

El diputado de Renovación Nacional (RN) explicó por qué desclasificó la información de la Araucanía de la que se pidió resguardo en La Moneda.

Compartir

Luego de emitir una declaración pública el jueves por la tarde, el diputado Miguel Mellado de Renovación Nacional (RN) volvió a referirse a la polémica que lo involucra después de filtrar un audio del presidente Gabriel Boric desde Cerro Castillo. En un principio condenó el hecho, pero horas después asumió su responsabilidad en un giro que ha provocado un “terremoto” en su partido y otras consecuencias en la política nacional.

Tras la denuncia, la Fiscalía de Valparaíso tomó el caso para establecer responsabilidades, pues el militante de oposición podría haber incurrido en delitos al grabar, reproducir y difundir material cuando no había consentimiento.

De hecho, en la cita del mandatario con 18 parlamentarios de la Macrozona Sur se prohibió compartir información por lo delicado de los temas de seguridad a tratar ante la serie de atentados en estas regiones del sur de Chile. No es lo único, pues La Moneda creará un protocolo para proteger este tipo de reuniones.

Un día después de hacer público este comunicado donde reconoce la filtración a la prensa, Mellado insistió en que fue un error y justificó su actuar al no saber que se había prohibido cualquier reproducción de lo que el Boric tratara con ellos. Aseguró que se comunicó con la máxima autoridad del país, quien está sorprendido con lo que ocurrió según contó la ministra Carolina Tohá de Interior.

La versión de Mellado en la filtración

“Reitero mis disculpas públicas al presidente Boric, a los ministros y parlamentarios, y decir nuevamente que estoy disponible a conversar con el presidente si así lo estima conveniente. Grabé diez minutos de duración de una reunión que duró tres horas y fueron los diez minutos finales en donde él presentó las conclusiones y los compromisos de la Macrozona Sur”, aseguró el diputado RN.

Compartí el audio del presidente de buena fe”, dijo Miguel Mellado.

“Me parece relevante guardar para recordar y frente a la petición de diversos medios, me di cuenta de lo importante que era dar conocimiento de estos puntos a mi región y que no quedaran en el olvido estos compromisos. El audio no contenía información distinta a la ya expuesta por diversas autoridades a la salida de la reunión”, complementó al momento de insistir en que no renunciará a sus labores de diputado y que se autodenunciará en la Comisión de Ética.