“Ahora no hay excusas”: Gobierno presiona a la oposición para aprobar proyectos entrampados en el Congreso tras renuncia de Jackson

12 de Agosto de 2023

El mismo Presidente y diversos ministros esperan que la derecha destrabe las conversaciones para avanzar en iniciativas como el pacto fiscal y la reforma previsional.

Compartir

Una vez que se concretó la renuncia de Giorgio Jackson al Ministerio de Desarrollo Social, el Gobierno rápidamente emplazó a la oposición a aprobar los proyectos entrampados en el Congreso.

A raíz de episodios como el caso Convenios y el robo a la cartera, partidos como la UDI condicionaron su apoyo a iniciativas como la reforma tributaria, el pacto fiscal y la reforma previsional a la salida del entonces secretario de Estado.

Por lo mismo, tras la noticia, diversos ministros de Estado llamaron a destrabar las conversaciones. El primero en hacerlo fue el mismo presidente Gabriel Boric, quien en redes sociales sostuvo que “la gente está cansada de peleas” y “es hora de ponerse de acuerdo“.

Chile y los habitantes de nuestra patria están primero. Acepto la renuncia de Giorgio Jackson como un gesto de generosidad que ayude a mejorar el clima político y avanzar en las reformas. Como dijo el mismo Giorgio, la gente está cansada de peleas. Es hora de ponerse de acuerdo. — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) August 11, 2023

A él se sumó la ministra Camila Vallejo, quien en una publicación dedicada a Giorgio Jackson tras su renuncia, manifestó que espera que “ahora podamos avanzar definitivamente y sin excusas en los acuerdos para subir ya las pensiones, mejorar la salud y educación, para mejorar la calidad de vida de las y los chilenos”.

Tu decisión, aunque surge de una tremenda injusticia contra ti, es un gesto muy generoso. En estos 12 años sé que tu único interés ha sido construir un país digno y justo para todas y todos. Espero que ahora podamos avanzar definitivamente y sin excusas en los acuerdos para subir… pic.twitter.com/52JaWdxYHa — Camila Vallejo Dowling (@camila_vallejo) August 12, 2023

En tanto, la ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro, sostuvo que ahora “no hay excusas para avanzar en reformas previsional y tributaria para mejorar la vida de las personas”.

Mi reconocimiento a @GiorgioJackson, que toma una decisión difícil poniendo por delante los intereses del país. No hay excusas para avanzar en reformas previsional y tributaria para mejorar la vida de las personas. Un abrazo, compañero August 12, 2023 La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, en tanto, le envió una pregunta a la oposición: “¿Se sentarán ahora a hablar de mejores pensiones y pacto fiscal?“.

Hasta hoy am en reu para avanzar en #cuidados. En terreno estos días de asedio la gente le manda cariño y aguante a @GiorgioJackson y eso no se extingue ni por las injurias ni calumnias. El suyo es un gesto noble. Se sentarán ahora a hablar de #MejoresPensiones y #PactoFiscal? pic.twitter.com/jyQ9oFIvQ2 — Antonia Orellana (ella/she) (@totiorellanag) August 12, 2023

En tanto, el ministro de Justicia, Luis Cordero, indicó en CHV Noticias que “no hay razón que justifique mantener las relaciones congeladas“.

“La oposición deberá explicarle al país por qué el principal argumento que sostenían para no mantener una conversación con el Ejecutivo en las reformas que son relevantes, hoy lo mantienen, y me parece que quienes participan de cargos públicos, tienen que pasar del relato a la acción y cuando la acción no ocurre, tienen que haber explicaciones y las explicaciones corresponde pedírselas al senador (Javier) Macaya y no al Gobierno”, agregó.

¿Qué dicen en la oposición?

Ante este nuevo escenario, el presidente de la UDI, Javier Macaya, lejos de mostrar disposición a conversar, aseguró que la renuncia de Giorgio Jackson no es suficiente.

“No basta con cambios de personas, hay que cambiar el eje de las ideas del gobierno, hay que hacer un cambio de rumbo rotundo, un cambio en la manera en la que hasta ahora están gobernando”, dijo.

Por lo mismo, espera que “no crean que con la salida de Jackson el tema llega hasta acá. Se tienen que asumir todas las responsabilidades políticas y llegar hasta el fondo de estos casos, fiscalizar e investigar”.

La presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, sostuvo que “siguen pendientes las explicaciones respecto a los casos fundaciones y sigue muy pendiente el rumbo que el país quiere tener, que el Gobierno marque con claridad hacia dónde vamos”.

En tanto, el timonel de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, aseveró que “acá se requiere un punto de inflexión. Tenemos un gobierno completamente paralizado, se requiere avanzar en política y gestión”.

“Esperamos también que esto acabe esta táctica de denostar permanentemente a la oposición y que en definitiva el Gobierno se aboque a las necesidades urgentes de los chilenos“, cerró.