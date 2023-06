El camino que traza el Gobierno si la Reforma Tributaria es rechazada nuevamente

3 de Junio de 2023

Los ministros del presidente Gabriel Boric confían en poder llegar a acuerdos para aprobar la iniciativa legislativa, pero saben que no tienen la mayoría en el parlamento.

El presidente Gabriel Boric nombró el concepto en al menos 10 oportunidades durante la histórica Cuenta Pública 2023 que rompió todos los récords extensión. La Reforma Tributaria es el gran pilar del programa de Gobierno y muchas de sus promesas están condicionadas a la aprobación de esta iniciativa legislativa que fue rechazada en marzo por la Cámara de Diputados y que en julio volverá a ser ingresada al Congreso Nacional a través del Senado para ser discutida.

Proyectos en educación, salud y seguridad están pendientes del visto bueno de los parlamentarios para que la administración de Boric pueda alcanzar los recursos y cumplir con lo planteado en campaña y durante el año y medio de trabajo en La Moneda.

El ministro Giorgio Jackson de Desarrollo Social aventuró lo que podría pasar en caso de que la reforma no tenga la aprobación. “Seguiremos avanzando, pero con menos impacto”, sostuvo. “Por ejemplo, no vamos a tener aumento de la pensión solidaria a los $250 mil, porque eso se financia con cargo a los impuestos”, agregó.

“El Sistema Nacional de Cuidados va a quedar montado sí o sí, con o sin Reforma Tributaria, va a quedar sólo el esqueleto. Vamos a organizar los servicios, los procesos y va a quedar la orgánica, pero no va a tener músculo, es decir, va a llegar a poquitas comunas, poquitas personas. En cambio, si tenemos reforma, vamos a poder darle músculo, es decir, donde en una comuna teníamos 15 cupos, vamos a poder tener 50 o 60”, complementó en Mega.

“Lo que sí ha dicho el presidente y el ministro Mario Marcel, es que en esto no vamos a hacer la irresponsabilidad de aumentar el gasto sin tener ingresos permanentes. Eso no lo vamos a hacer”, extendió para dar pistas de lo que viene en caso de que no se aprobada la moción del Gobierno.

Marcel pide apoyo

“La Reforma Tributaria que queremos enviar es la que concite el apoyo más amplio de los distintos sectores políticos en este proceso de consulta… Necesitamos dos tercios en el Senado para aprobar este proyecto”, explicó Mario Marcel de Hacienda.

“Con seguridad el proyecto va a ser distinto del que se rechazó en la Cámara de Diputados, no sólo como un tema de votos, sino como reconocimiento de que un pacto fiscal requiere un apoyo amplio para perdurar en el tiempo”, agregó en La Tercera.

“Hasta el momento no hemos tenido mucho de eso porque, en parte, ha habido sectores de la oposición que no han querido entrar en esa dinámica. El Presidente ha planteado construir acuerdos amplios y eso significa concesiones mutuas. Como él lo dijo nadie puede aspirar a tener el 100 por ciento de lo que quiere”, cerró.