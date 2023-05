Ricardo Lagos calificó de “irónica” la crisis que viven las isapres: “Los fallos de la Corte Suprema se respetan”

18 de Mayo de 2023

Durante su participación en un seminario, Ricardo Lagos recordó que las prestadoras se marginaron del plan AUGE.

Como “irónico” calificó el ex presidente Ricardo Lagos la crítica situación que viven las isapres, luego de que la Corte Suprema ratificara que deben aplicar la nueva tabla de factores a todos los afiliados y restituir los cobros que realizaron en exceso, que superarían los 1.400 millones de dólares.

El ex jefe de Estado se refirió al tema en un seminario organizado por la Universidad Católica, oportunidad en la que no dudó en plantear que “es irónico lo que ocurre hoy día, en donde el problema que tenemos es si las isapres puede o no seguir subsistiendo“.

Ricardo Lagos recordó también en la oportunidad, que “en el programa que nosotros hicimos las isapres eran fundamentales“.

Durante su intervención en el seminario organizado por el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de dicha casa de estudios superiores, el ex mandatario rememoró que durante su mandato hubo quienes aseguraron que el programa de Acceso Universal de Garantías Explícitas (AUGE), “era expropiatorio para las isapres”.

Lagos ahondó en el tema y aseguró que en ese momento “nuestro planteamiento fue que, tratándose de un acceso universal con garantías explícitas, ese programa tenía que abordar la globalidad del sistema de salud respecto de esas patologías y en consecuencia tenía que haber un solo fondo que abarcaba los fondos fiscales y los fondos de las isapres“.

“Con ese programa que juntaba ambos fondos era posible garantizar el acceso universal, con garantías explícitas, a determinadas patologías que se establecían previamente“, indicó.

Acceso universal

Ricardo Lagos agregó a continuación que “se planteó en su momento, respecto de las isapres, que estas no quisieron entrar a participar y sostuvieron que era expropiatoria respecto de la forma cómo se estaba planteando. Por lo tanto ellos no iban a participar del sistema de salud en la forma en que estaba hecho“.

“Cuando hoy día veo qué hacemos con las isapres, bueno, nosotros planteamos que había que haber un solo programa respecto a este tema fundamental y eso es lo que intentamos hacer“, terminó sus palabras respecto de las prestadoras durante su presentación en el seminario.

Sin embargo, una vez terminada la actividad, Ricardo Lagos volvió a referirse brevemente sobre el tema, puntualmente al fallo del máximo tribunal del país.

“Los fallos de la Corte Suprema se respetan en Chile, en un Estado democrático de derecho. Los parlamentarios resolverán los problemas que están en el Congreso“, acotó el ex mandatario.