Michelle Bachelet y cierre de Punta Peuco: “Di la orden…No me hicieron caso”

17 de Agosto de 2023

La ex presidenta Michelle Bachelet se refirió a una de las promesas de campaña durante su mandato, el cierre del penal de Punta Peuco, que alberga a criminales de lesa humanidad, asegurando que ella dio la orden, pero no fue cumplida.

En entrevista con CNN Chile por los 50 años del golpe de Estado, Bachelet expresó que “yo cerré… di la orden. No se pudo. No me hicieron caso, pero bueno (…) quien tenía que hacerlo no me hizo caso”.

Junto con ello, fue consultada sobre la posibilidad de irse al exilio junto a su familia tras el golpe de Estado, ante lo cual explicó que “me preguntaron y yo dije que no me iba, por eso no se fueron. Así que yo muchas veces me he sentido súper culpable, a lo mejor la vida hubiera sido distinta”.

Michelle Bachelet además aprovechó la oportunidad para descartar una nueva candidatura presidencial, asegurando que “cada vez que me han preguntado si quiero volver a ser candidata he dicho que no (…) Yo espero no estar en ese dilema que me plantea porque creo que la democracia le hace bien renovarse y, por lo tanto, la tarea de las fuerzas democráticas progresistas es que aparezcan liderazgos que convoquen a la gente”.