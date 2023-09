Boric: “No vi al presidente Salvador Allende bombardeando La Moneda ni instigando un golpe de Estado”

11 de Septiembre de 2023

El presidente destacó que el fallecido mandatario buscó "alternativas políticas y de diálogo hasta el final".

Compartir

En la víspera de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, el presidente Gabriel Boric se refirió a las críticas de la oposición respecto de atribuirle al gobierno de Salvador Allende la misma responsabilidad que a Augusto Pinochet por lo ocurrido el 11 de septiembre de 1973.

“Acá ha habido una pretensión que yo por lo menos no comparto, de atribuirle al Gobierno Constitucional del presidente Salvador Allende la misma responsabilidad“, declaró el mandatario, en conversación con 24 Horas Central de TVN.

En esa misma línea, Gabriel Boric apuntó a las declaraciones de Javier Macaya, sosteniendo que “un dirigente de la derecha lo decía hoy día en la mañana, el presidente Salvador Allende es el responasble del quiebre de la democracia“.

“Yo no vi al presidente Salvador Allende bombardeando La Moneda ni instigando un golpe de Estado, lo vi buscando en la historia, por cierto, alternativas políticas y de diálogo hasta el final, hasta el último día, y ahí cuando a uno lo acusan, a mí en particular, de polarizar por defender con convicción que el presidente Allende fue un demócrata hasta el final, yo creo que eso no es polarización, creo que defender una visión de la historia y una convicción es ser claro y la polarización se da cuenta solamente se dividen las cosas entre buenos y malos“, agregó.

En esa misma línea, el presidente indicó que “lo que nosotros intentamos insistentemente fue tratar de alcanzar mínimos comunes en conjunto con la oposición, para que más allá de nuestras legítimas diferencias respecto a las interpretaciones del pasado, pudiéramos suscribir ciertos acuerdos comunes”.