Encuesta Cadem: 95% cree que todos los políticos deben comprometerse con la democracia y los DD.HH.

11 de Septiembre de 2023

En su más reciente edición, el estudio semanal se abocó en abordar la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.

La encuesta Cadem de esta semana tuvo como tema principal la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, ocurrido el 11 de septiembre de 1973.

En ese sentido, el estudio reveló que un 95% cree que es importante que políticos, tanto de derecha como de izquierda, debieran comprometerse con la democracia y el respeto a los derechos humanos.

Dentro de otros resultados relevantes, un 47% cree que esta fecha es muy o bastante relevante, mientras que un 46% cree que lo ocurrido esa jornada era evitable y un 51% cree que era inevitable.

En cuanto a los responsables del golpe de Estado, un 44% apuntó a Augusto Pinochet y las Fuerzas Armadas, mientras que un 39% se inclinó por Salvador Allende y el gobierno de la UP.

Un 57% sostiene que durante la dictadura militar se violaron sistemáticamente los derechos humanos. En esa misma línea, un 75% cree que esta fecha hay que recordarla para que no vuelvan a repetirse estos hechos.

¿Cuánto han colaborado por la reconciliación?

Sobre el golpe de Estado, según reveló la encuesta Cadem, un 84% cree que esta fecha divide “mucho o algo” y un 41% asegura que en Chile se ha hecho “poco o nada” en cuanto a justicia y reparación en los casos de violaciones a los derechos humanos.

A la hora de ser consultados por quiénes han colaborado para que Chile sea un país reconciliado, la ex presidenta Michelle Bachelet encabeza el listado con un 53%, seguido del ex presidente Sebastián Piñera con un 52%. Con un 40% les siguen las Fuerzas Armadas y el ex presidente Ricardo Lagos.

El presidente Gabriel Boric se ubica un poco más abajo con solo un 33%, superado por medios de comunicación (35%) y el Ejército (36%).