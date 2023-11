“No tengo tiempo”: Matthei no será parte de la campaña del A Favor

8 de Noviembre de 2023

Matthei descartó la idea de la UDI de ser parte del comando femenino para respaldar el texto emanado del Consejo Constitucional.

Evelyn Matthei, alcaldesa de Providencia, descartó sumarse a la campaña por el A Favor, de cara al plebiscito constitucional del próximo 17 de diciembre.

La jefa comunal fue consultada por la intención del presidente de la UDI, Javier Macaya, para que sea el rostro del comando femenino por A Favor, rechazando de plano ser parte de esta iniciativa.

Matthei fue clara en señalar que “yo soy básicamente alcaldesa. No me quedan días, no me quedan días de vacaciones. Yo soy alcaldesa, este es mi rol principal”.

“La verdad es que tengo que conversar con mucha gente, pero a mí la gente me eligió acá para ser alcaldesa, yo estoy con el tiempo muy muy complicado”, puntualizó la alcaldesa de Providencia.

Evelyn Matthei aseguró que “estamos en este momento en la discusión del presupuesto de la municipalidad, de la corporación y de la asociación, estoy con una cantidad de trabajo enorme, y la verdad es que yo no tengo mucho tiempo para dedicarme a otras cosas que no sean mi labor de alcaldesa”.

Desaire a Javier Macaya

Las palabras de Matthei se contradicen con la posición del senador Javier Macaya, presidente gremialista, quien planteó que la jefa comunal iba a “jugar un rol, sobre todo en lo que significa el despliegue, la visibilización de que esta es una Constitución promujeres”.

“Hay muchos mitos que se han tratado de instalar, muchas falsedades respecto de que esta Constitución supuestamente tendría retroceso en la agenda de mujeres. Tiene avances significativos para las mujeres y la persona que nos parece más relevante para liderar eso, para acompañarnos en eso, es Evelyn Matthei”, declaró en su momento el timonel de la UDI.

Con esto, Matthei echó por tierra la intención de la UDI de liderar la discusión del texto emanado del Consejo Constitucional en cuestiones de género.