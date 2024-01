VIDEO – Fidel Espinoza reitera sus dichos contra Giorgio Jackson por robo de computadores: “Fue un tongo”

26 de Enero de 2024

El senador nuevamente arremetió en contra del ex ministro de Desarrollo Social, asegurando que su entorno debe ser investigado tras el robo de computadores en medio del Caso Convenios.

El senador Fidel Espinoza (PS) nuevamente arremetió en contra del ex ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson (RD), y reafirmó su postura con respecto al robo de computadores que afectó a las oficinas de dicha cartera, asegurando que fue un “tongo”.

El parlamentario, en entrevista con el programa “Profundidad de Campos” que emite TV Senado, se refirió a la disputa que tiene con el ex secretario de Estado.

Sus declaraciones ocurren a semanas de que el ex secretario de Estado se querellara por daño a la honra y difamación en contra del legislador, quien lo tildó como “líder de una banda de criminales”, tensionando al oficialismo.

Ante esto, Fidel Espinoza comentó que “a mí me quisieron callar cuando partió el caso Convenios. Me dijeron dejémoslo ahí en Democracia Viva y yo dije no, aquí hay más involucrados. Y el tiempo me terminó dando la razón”.

A lo que agregó: “Es importante que en el debate democrático, más allá de que existan legítimas diferencias bien acaloradas como de las cuales yo también he sido parte, existan límites”.

Sin embargo, el senador insistió en el vínculo de Jackson en el robo de computadores, que se dio en medio del Caso Convenios.

“No creo nada el tema del robo. El entorno de Jackson debe investigarse y eso no es imputarle a él ningún delito. Fue un tongo ese robo y eso lo voy a seguir diciendo, aunque Jackson quiera que yo le pida disculpas”, sostuvo.

Las constantes críticas de Fidel Espinoza que ha tensionado al oficialismo

La disputa entre Giorgio Jackson y Fidel Espinoza ha dado de qué hablar en el oficialismo, ya que el senador ha marcado su estadía en el Congreso por sus fuertes críticas al Gobierno y al ex ministro.

En esa línea, el parlamentario reconoció que a pesar de que ha criticado de forma dura a la administración, él ha mostrado lealtad al Gobierno a través de sus votaciones.

“He sido crítico con el gobierno, con algunas actuaciones, pero mis votaciones en el Parlamento siempre han estado en la línea del gobierno. Tengo una lealtad con el Presidente y con el país, por sobre todas las cosas”, aseguró.

Y para cerrar, abordó las diversas reuniones entre ministros de estado y empresarios de distintas áreas en casa de Pablo Zalaquett.

“Todas esas reuniones debieron quedar registradas en la Ley del Lobby, que nos obliga a las autoridades a registrar las reuniones que tengamos con el mundo privado”, sentenció.