Catalina Pérez contra el mundo: el historial de desmentidos de la diputada sobre sus eventuales vínculos con Democracia Viva

Actualizado el 18 de Enero de 2025

Desde el primer momento que estalló el caso en la prensa, la parlamentaria descartó tener cualquier vinculación con los millonarios convenios firmados por la ONG representada por su entonces pareja.

El Caso Democracia Viva estalló el 16 de junio de 2023, cuando se conocieron los millonarios convenios entre la ONG representada por Daniel Andrade, entonces pareja de la diputada Catalina Pérez (IND), y el Seremi de Vivienda de Antofagasta, a cargo en su momento de Carlos Contreras, otrora jefe de gabinete de la legisladora.

Apenas se supo del escándalo, la parlamentaria por la Región de Antofagasta se desligó de los acuerdos que incluyeron el traspaso de $426 millones a la fundación a cargo de Andrade, aseverando que “no tengo ninguna injerencia, interés o participación en la firma de los convenios que han suscrito dos hombres adultos ex funcionarios de la administración del Estado”.

“No me parece bien, no estoy disponible a tolerar, a aceptar que se busque endosarme a mí responsabilidades de actos que cometen terceros”, disparó tres días más tarde, apuntando que “hubo un error de juicio y criterio político grave y los firmantes del convenio tendrán que responder políticamente como corresponde”.

La diputada Catalina Pérez reiteró sus palabras 15 días después, apuntando además al fin de su relación con el representante de Democracia Viva. “Mi relación con Daniel Andrade comenzó hace dos años, nos conocimos en el trabajo político, hoy día ya no vivimos juntos. Conozco la Fundación Democracia Viva que él había creado desde sus inicios y nunca formé parte de ella”, añadió.

La renunciada militante del Frente Amplio precisó que “jamás he visto ni he recibido un peso ni me he beneficiado de ninguna manera”.

Quien también sacó la voz para respaldar su postura fue el propio Daniel Andrade, que en entrevista con CHV aseveró que “Catalina Pérez no influyó en la conversación con el seremi Carlos Contreras, ella no tiene nada que ver… Con ella nunca entré en detalle, pero fue algo público, estaba en redes sociales. En ese momento no le di la relevancia, no le dije a Catalina directamente, ella no se enteró en las conversaciones iniciales, pero sí cuando estaba avanzando el proyecto. El tiempo irá poniendo las cosas en su lugar, esa es mi esperanza. La diputada no tiene nada que ver en este convenio”.

La Fiscalía y la PDI ponen los ojos sobre Catalina Pérez

Con el correr de las semanas, los ojos de la PDI y del Ministerio Público se centraron en las eventuales gestiones que pudo haber realizado la diputada por Antofagasta para apoyar la entrega de recursos a Democracia Viva, lo que quedó graficado en un informe de la Brigada de Delitos Económicos que analizó un eventual tráfico de influencias.

Quien respondió estos dardos fue su abogado, Gonzalo Medina, cuestionando que se busque vincular al caso a su defendida en razón de su relación con Andrade, consignando que “lo anterior es de público y sabido conocimiento, no siendo este un antecedente nuevo en la investigación. Adicionalmente, es de mi interés reiterar que, tal como ella ha señalado en dos declaraciones, jamás intercedió por nadie para la consecución de convenios, contratos o trabajo“.

Frente a este escenario, la diputada Catalina Pérez rompió el silencio en noviembre de 2023, al otorgar una entrevista a La Tercera y puntualizar que no estaba al tanto de las acciones de su pareja, de Democracia Viva o del seremi Carlos Contreras.

“El problema es que a mí me acusan de haberme robado plata, de haber ejercido tráfico de influencias. Y no me acusan solo políticamente. Se querellan en contra de quienes son responsables por tráfico de influencias, por fraude al Fisco. A mí no se me acusa de un error político, a mí se me acusa de un delito. Se entenderá mi decepción, pena, rabia, cuando tú no te has robado nada, cuando no has ejercido tráfico de influencias, cuando no influiste de ninguna manera, y se te ha basureado. Yo necesito poder decir que no me he robado nada, que no influí por la fundación”, se desahogó la legisladora.

Pérez finalmente enfrentó a la Fiscalía el 19 de abril del año pasado, en calidad de imputada, y tras finalizar la diligencia, su abogado fue tajante: “Descartó absolutamente cualquier tráfico de influencia. Nunca existió. No hay ninguna intervención que ella haya tenido en nada vinculado con estos convenios”.

Sin embargo, los últimos análisis realizados por la PDI a la fecha aseveran que la diputada Catalina Pérez sí estaba al tanto de las operaciones entre Democracia Viva y la Seremi de Vivienda, ante lo cual la legisladora reiteró el discurso que desplegó desde el primer minuto.

“Siempre he dejado claro que no participé, que no tuve ninguna interferencia y que no me beneficié de ninguna manera de la asignación de los convenios. Eso lo reafirma este informe, dejando claro, efectivamente, mi no participación en la adjudicación legal”, puntualizó.

“Podríamos hacer un acuerdo mula”: los chats que la tienen al borde del retiro

La situación de la diputada independiente empeoró aún más en este 2025, ya que el CDE se querelló en su contra como cómplice de fraude al Fisco, enfrenta en las próximas semanas su posible desafuero y T13 dio a conocer un gran número de chats que fundamentan las acusaciones del Ministerio Público en su contra, ya que habría coordinado una serie de acciones para enfrentar el escándalo, luego que el caso saliera a la luz.

Catalina Pérez: Dani, están apretando por el domicilio de la Ceci, Fueron a grabar afuera y todo. ¿Has hablado con ella? Creo que deberían, si es que no han ido a grabar, ponerle un logotipo de Democracia Viva en la puerta, que haya una oficina habilitada dentro de la casa, cosas así.

Dani, están apretando por el domicilio de la Ceci, Fueron a grabar afuera y todo. ¿Has hablado con ella? Creo que deberían, si es que no han ido a grabar, ponerle un logotipo de Democracia Viva en la puerta, que haya una oficina habilitada dentro de la casa, cosas así. Daniel Andrade: Yaa.

Yaa. Catalina Pérez: Onda para que cuando golpeen la puerta alguien abra y diga que sí, que ahí trabaja la fundación. Que no es un lugar para recibir personas, sino solo una oficina de trabajo. Váyanse para allá y ambienten.

Onda para que cuando golpeen la puerta alguien abra y diga que sí, que ahí trabaja la fundación. Que no es un lugar para recibir personas, sino solo una oficina de trabajo. Váyanse para allá y ambienten. Daniel Andrade: La Ceci va a hablar con el conserje.

La Ceci va a hablar con el conserje. Catalina Pérez: Es más importante ir al centro a sacar los stickers, llevar papeles para que parezca un lugar de trabajo; esas cosas. Es obvia la nota con la cámara prendida donde van y dicen “miren aquí supuestamente trabaja la fundación y a ver! Vamos a golpear … hola! Aquí funciona Democracia Viva?” Sale una persona y dice “nooo jamás lo he escuchado”, y cagamos.

Como ha sido la tónica desde que el Caso Democracia Viva se hiciera conocido, el 16 de junio de 2023, la diputada Pérez no ha cambiado por un instante su argumento: no estaba al tanto de las acciones de la fundación.

“Me equivoqué. Pero nada de esto da cuenta ni de lejos de un delito de fraude al fisco que es de lo que se me acusa o que conociera detalles con anterioridad y menos haya intervenido en la firma de los convenios. Soy consciente de que todo esto ha causado un daño enorme y también para mí un quiebre emocional profundo. Pero no tiene nada que ver con tráfico de influencias ni menos con participar en un fraude al fisco”, dejó en claro este viernes 18 de enero.