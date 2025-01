Tribunal del Frente Amplio: cómo funciona y quiénes son los integrantes que votan para definir el futuro de Maite Orsini en el partido

22 de Enero de 2025

La diputada enfrenta este proceso disciplinario por intervenir en más de una ocasión en la investigación en contra de su ex pareja, Jorge Valdivia.

En su regreso al Congreso Nacional tras 67 días de ausencia justificada por licencias médicas, la diputada Maite Orsini, quien está con militancia suspendida en el Frente Amplio (FA), descartó renunciar y expresó: “Espero que mi actuar sea juzgado con justicia y con objetividad”, en medio de un procedimiento interno en el que un sector de su mismo partido busca su expulsión de la colectividad.

Bajo este contexto, este miércoles a las 20:30 horas se realizará la sesión telemática del Tribunal Regional Metropolitano del Frente Amplio (FA), el cual decidirá el futuro de la militancia de la parlamentaria después de que interviniera en varias ocasiones en la investigación contra su ex pareja, Jorge Valdivia, quien es acusado de dos delitos de violación.

Lo anterior, luego de que la dirección regional metropolitana del partido interpusiera una denuncia en coordinación con la dirección nacional, por considerar que las acciones de la legisladora “son contrarias a los principios y valores de nuestro partido”.

Dentro de los hechos que han puesto a Maite Orsini en tela de juicio, se encuentran el “telefonazo” a la general Karina Soza en 2023 tras la detención del ex futbolista, un llamado al ex presidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, el contacto que tuvo con una de las denunciantes de Valdivia y la conversación vía WhatsApp que tuvo con la fiscal Lorena Parra, quien está a cargo de la investigación de su ex pareja.

Esta instancia es llevada a cabo por el Tribunal Regional Metropolitano del FA, después de que el Tribunal Supremo del partido decretara la suspensión de su militancia.

En aquella audiencia, la diputada por medio de su abogado Gabriel Osorio, brindará antecedentes y su perspectiva con respecto al proceso sancionatorio.

¿Quiénes componen el tribunal del Frente Amplio (FA) y cómo funciona?

El Tribunal Regional Metropolitano está compuesto por la presidenta Lía Gálvez Fuentes, Marta Matamala Mejía (Secretaría), Camila Contreras Gómez (Tesorería), Miguel Cifuentes Varas (Secretaría de Comunicaciones y Despliegue Territorial) y Tomás Gallegos Vallejos (Secretaría de Formación y Contenidos).

Dentro de la audiencia, la parte denunciante y la denunciada exponen sus argumentos, que son revisados por el Tribunal Regional para dictaminar una sentencia.

Tras ello, hay un plazo de 10 días para entregar el veredicto final, el cual es apelable y es revisado por el Tribunal Supremo del Frente Amplio. Esta instancia la compone el presidente Fabián Salas (ex CS), y ocho integrantes más, en los que se encuentran Patricia Araya Lucero (ex CS), el concejal por Providencia Cristóbal Lagos González (ex CS) y Christian Sánchez Ponce (ex RD), Claudio Barría Fuentes (ex CS), Evelyn Vieyra Luna (ex CS), Sebastián Aguirre (ex CS), Nora Jara Liupay (ex PFS) y Lizett Riquelme Rubilar (ex CS).