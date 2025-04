“Hacen pensar…”: la amenaza de Cecilia Pérez luego que RN rechazó primaria entre Matthei y Carter

La ex ministra del Deporte del segundo gobierno de Sebastián Piñera, Cecilia Pérez (RN), mostró su molestia luego de que su colectividad descartara efectuar una primaria entre los ex alcaldes Evelyn Matthei y Rofolfo Carter, con miras a las elecciones presidenciales del próximo 16 de noviembre.

Carter, ex militante de la UDI, acudió este jueves a la sede de Renovación Nacional para intentar convencer a la directiva del partido que implemente una primaria con la candidata de Chile Vamos, pero no logró su propósito, pues para la colectividad que “no tiene mucho sentido” si no toman parte Ximena Rincón, José Antonio Kast o Johannes Kaiser.

A la salida de la reunión con los timoneles de RN Cecilia Pérez, quien acompañó a Carter a la cita, se mostró decepcionada por lo ocurrido.

La amenaza de Cecilia Pérez tras el rechazo de RN

“Hoy tengo la convicción de que estamos muy lejos de que tengamos una primaria, lo que encuentro lamentable”, manifestó la también ex jefa de gabinete del ex alcalde de La Florida.

Añadió que “es un error de principios y convicciones, y para los que han afirmado que esto (de rechazar una primaria de dos personas) es táctico, pues también es un error de estrategia y de táctica“.

A continuación Cecilia Pérez planteó que “es una de las cosas que hacen pensar si hay lugar donde uno quiere estar“, en una especie de amenaza en el sentido de evaluar su alejamento de RN tras lo ocurrido.

Recordó además que “las dos veces que hemos tenido Presidentes de la República en nuestro sector ha sido compitiendo en cada una de las instancia“.

También marcó una distancia clara con la candidatura de Evelyn Matthei al aseverar que “siempre he dicho que el legado está en el presidente (Sebastián Piñera). No hay herederos ni herederas, salvo su familia“.