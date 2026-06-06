VIDEOS – Los goles y la pelea que dejó con diez a La Roja y Portugal en el triunfo 2-1 de los lusos

En su próximo partido, La Roja enfrentará a República Democrática del Congo el martes 9 de junio, en Francia.

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Portugal derrotó por 2-1 a La Roja en el amistoso previo al inicio del Mundial 2026, en un partido que se disputó en el Estadio Nacional do Jamor, en el país europeo.

En el primer tiempo, el equipo local marcó una absoluta superioridad sobre el combinado nacional dirigido por Nicolás Córdova.

Fue precisamente en la etapa inicial cuando sucedió un hecho que dejó a ambos cuadros con diez jugadores. Todo ocurrió en el segundo minuto adicional de la primera mitad, cuando se produjo un entrevero que derivó en empujones y algunos golpes.

En definitiva, el árbitro Luca Zefferli decidió mostrarles tarjeta roja al chileno Iván Román y al portugués Rafael Leao.

Los goles en el amistoso de La Roja con Portugal

En el segundo tiempo, La Roja adelantó algo sus líneas e incluso se acercó al arco rival, pero Portugal abrió el marcador a los 58 minutos a través de Gonçalo Guedes.

Más tarde, en el minuto 75, Bruno Fernandes anotó desde fuera del área y puso el 2-0 que se mantuvo hasta los descuentos, cuando Lucas Cepeda marcó el descuento con un golazo desde fuera del área.

En su próximo partido, La Roja enfrentará a República Democrática del Congo el próximo martes 9 de junio, en Francia.