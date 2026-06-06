Amistoso con Brasil: La Roja Sub 20 jugó un partidazo pero cayó por 1-0

Pese a la derrota, el equipo que dirige Sebastián Miranda mostró un juego de alto nivel que ilusionó a los hinchas y la prensa especializada.

AGENCIA UNO.

La Roja Sub 20 que entrena Sebastián Miranda jugó un partidazo ante su similar de Brasil con miras al Sudamericano 2027, pero terminó por perder por la cuenta mínima ante el cuadro visitante.

El partido, jugado en el Estadio Nacional, mostró a un equipo chileno bien equilibrado y con gran manejo del balón, lo que le permitió crearse varias ocasiones de gol.

En el primer tiempo, el cuadro chileno llegó de manera constante, tanto por el centro como por los costados, a las cercanías del arco defendido por Kauan.

Si bien en los primeros 20 minutos el dominio de La Roja Sub 20 fue casi absoluto, al promediar la primera etapa, Brasil comenzó a crearse algunas ocasiones que pusieron en riesgo la portería custodiada por Gabriel Maureira.

Al finalizar los primeros 45 minutos, la gran figura del partido fue el arquero brasileño, que ahogó al menos tres gritos de gol de los hinchas chilenos.

La Roja Sub 20 perdió con Brasil

Tras el descanso, la Roja Sub 20 continuó con su vocación ofensiva y nuevamente Kauan impidió los goles del equipo nacional.

Sin embargo, el equipo brasileño también se propició algunas ocasiones, pero la defensa o el arquero Maureira se encargaron de despejar el peligro.

La segunda mitad mostró un pleito de ida y vuelta, con ambos equipos privilegiando el ataque, pero con defensas que se impusieron a los delanteros.

Aquello, hasta que en el minuto 70 un penal en la entrada del área le permitió a Arthur marcar el único gol del partido con preciso tiro que dejó sin opción al arquero chileno.

De ahí en adelante la escuadra local se prodigó en busca de la igualdad, pero la defensa y el arquero de Brasil se las arreglaron para frustrar todas las ocasiones de gol.

De esta forma llegó el final del partido, que mostró un gran rendimiento de La Roja Sub 20 y, aunque perdió ante los brasileños, hizo ilusionarse sobre su rendimiento en el Sudamericano 2027, que dará pasajes para el Mundial de la categoría que se jugará ese mismo año en Uzbekistán y Azerbaiyán.