Winter e inexperiencia del FA en La Moneda: “No podíamos gobernar la totalidad del Estado”

El abanderado del FA se cuadró con las palabras de Carolina Tohá, quien dejó ver que el Frente Amplio no podría haber sostenido el Gobierno sin la ayuda del Socialismo Democrático.

El diputado Gonzalo Winter, candidato presidencial del Frente Amplio, salió al paso de las palabras de la abanderada del PPD, Carolina Tohá, quien planteó que la tienda del presidente Gabriel Boric ha mostrado inexperiencia en su llegada al Gobierno.

La ex ministra del Interior planteó en una entrevista a Súbela Radio, que “el Gobierno no habría podido remontar si no hubiera tenido el aporte que el Socialismo Democrático entregó”.

Ante estas declaraciones, el diputado Winter reconoció que, en caso de llegar a La Moneda, la intención es integrar un conglomerado que incluso considere a la DC.

“Yo quiero gobernar con todos los partidos que hoy día son parte del oficialismo e, inclusive, me gustaría gobernar con partidos que están fuera del oficialismo. Me gustaría gobernar con la DC y también me gustaría gobernar con partidos que están a la izquierda del oficialismo”, declaró en conferencia de prensa.

En esta línea, Gonzalo Winter expresó que, a pesar de que “tengamos características distintas, porque tenemos historias distintas, no debería ser motivo de polémica, sino que debe ser motivo de virtud, porque, en el fondo, lo que está diciendo Carolina Tohá es que, de hecho, nos complementamos”.

“El Frente Amplio por sí mismo no podía gobernar la totalidad del Estado, porque es un partido que no tenía el tamaño suficiente y decidimos armar una coalición”, argumentó el abanderado del FA.

Para el legislador, “armar una coalición es algo bueno en donde distintos partidos con distintas trayectorias deciden gobernar juntos y construir un proyecto país y yo considero que eso es una buena noticia. De hecho, lo virtuoso de la primaria que vamos a protagonizar es que justamente distintos partidos hemos decidido participar porque tenemos un proyecto país común porque estamos clarísimos que lo que nos une es más que lo que nos separa”.