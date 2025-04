Primaria oficialista: cuánto y cómo podría afectar al Gobierno de Boric el desmarque y las críticas de sus candidatos

La incómoda posición del Gobierno de Boric cara a la primaria oficialista

“Lo que yo quiero es que el progresismo sea mayoría. Y para ser mayoría hay que ir más allá del Gobierno”. Con esas palabras el presidente Gabriel Boric desdramatizó el desmarque que han hecho los candidatos presidenciales del oficialismo de su administración en vistas a la próxima inscripción de elecciones primarias.

Las palabras del mandatario se dieron en medio de su gira en Brasil, país en que se reunió con su par Luiz Inácio Lula da Silva en el contexto de buscar consolidar la relación económica entre ambos países.

Pero mientras Boric sigue desempeñando sus labores, la campaña no se detiene. Y en ese marco, tanto Carolina Tohá (PPD), como Jeannette Jara (PC) —ambas con paso en el Gobierno del presidente frenteamplista— han marcado distancia con los lineamientos de La Moneda, a pesar de haber sido parte.

Tohá, por ejemplo, aseguró que en su programa no habrá “algo como los indultos”, marcando además distancia de la forma en que la administración de Boric se plantó en un inicio frente a la crisis de seguridad. Jara, en tanto, señaló que le costó “convencerse” de la reforma de pensiones que lideró y ha descartado que su enfoque sea uno de continuidad.

Misma posición ha adoptado Paulina Vodanovic, abanderada del PS, que ha planteado cuestionamientos más duros respecto al Gobierno. Llegando incluso a decir que el PS ha “pagado un alto precio” por ciertas decisiones del Ejecutivo.

Jaime Mulet, del FRVS, no fue menos en sus críticas a la administración de Boric señalando que “en obras públicas el Gobierno tiene un desempeño mediocre” y, al igual que los otros candidatos descartó ser continuidad.

Hasta el momento, sólo Gonzalo Winter, correligionario de Boric, ha apoyado al Gobierno y se presenta como una opción de continuismo.

“Si tienen que marcar sus énfasis, bienvenido sea. Yo no voy a marcar polémica con ellos”, acotó Boric respecto a la situación.

Por qué desmarcarse del Gobierno

Consultado diferentes analistas por EL DÍNAMO, al igual que Boric, desdramatizan el hecho de que los candidatos marquen distancias del Gobierno, sobre todo cuando los cuestionamientos vienen desde las candidaturas de la centro izquierda que se sumó en una segunda etapa a la actual administración tras el primer plebiscito constitucional.

Cristóbal Bellolio, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez y de la Universidad de Chicago, afirma que “el presidente dirige un gobierno de coalición. Pero esa coalición partió mucho más chica, con un programa, yo diría, bastante más radical, que se fue abandonando en el camino. Por lo tanto, hay distintas maneras de interpretar lo que este Gobierno ha hecho y se pueden emplear a distintos énfasis”.

En ese sentido, agrega que “sería absurdo que todos dijeran que este Gobierno lo ha hecho todo bien y nosotros queremos hacer exactamente lo mismo. Carolina Tohá, por ejemplo, dice algo enteramente razonable cuando recuerda que ellos entraron cuando el Gobierno no andaba bien”.

Eso sí, marca una diferencia en Paulina Vodanovic, quien ha empleado un tono más duro con el Gobierno. “Lo de Vodanovic no ha sido tan programático, sino que más bien ha sido como respirar por la herida, una crítica desde el orgullo herido o un cariño no correspondido. Y eso me parece que tiene mucho que ver con los eventos recientes que tienen relación con Isabel Allende”, dice Bellolio.

Por su parte, Javiera Arce, politóloga, apunta a que “las primarias son elecciones súper anómalas, que tienen una característica distinta: son elecciones de nicho y suelen movilizar a los nichos. Con ese antecedente todos tienen que jugar”.

En esa línea, también hace una distinción entre el PC y el FA y los partidos que formaron el Socialismo Democrático. “Desapegarse del Gobierno le hace sentido en algún punto a algunas personas del SD porque no se sienten identificadas con la actual administración”.

Rodolfo Disy, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, suma al análisis que “si todos estuvieran desmarcándose al mismo nivel hablaría muy mal del Gobierno. Pero lo que estamos viendo es que los candidatos demuestran distintos niveles de cercanía con el Gobierno, de acuerdo a su conexión con el presidente y la afiliación partidaria. Considerando que hay dos coaliciones en el Gobierno, es natural que hayan intentos por desmarcarse”.

Algo similar plantea Marcelo Santos, doctor y magíster en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Católica, quien sostiene que “por ahora, las críticas no han sido tan directas, sino más bien han sido propositivas en el sentido de que decir somos diferentes. La misma Carolina Tohá fue parte del Gobierno, pero es entendible que puede tener divergencias con cómo se lidió con ciertas situaciones o temáticas. Todo depende del tono de la crítica, ya que puede ser algo súper constructivo y ser parte del proceso democrático”.

¿Afecta al Gobierno el desmarque de los candidatos?

Otro de los aspectos de la campaña al que están atentos a La Moneda es cuánto y de qué forma los candidatos se diferencian. Si bien Boric dio “luz verde” para esta práctica, en el Ejecutivo saben que se puede abrir un flanco en caso de que los candidatos incurran en críticas más duras.

“Sería un problema para la credibilidad del Gobierno que las plataformas de los candidatos se basaran en demostrar lejanía con el Ejecutivo”, dice Disy, aunque remarca que, hasta el momento, “ese es no es el caso, a pesar de que hay variaciones obviamente entre Tohá, Jara y Winter. De todas maneras, en general los candidatos también tienen que mostrar cuál es su sello o impronta propia al electorado, y muchas veces implica criticar la gestión actual”.

Arce, en tanto, señala que La Moneda “está tratando de terminar con una crisis presupuestaria y tratando de generar un legado que no es, entonces eso también pone en una posición tentadora a distintas fuerzas políticas de tratar de desmarcarse”, pero advierte que “es una táctica electoral que es usual dentro de las elecciones primarias, no es algo que uno pueda decir qué terrible lo que está ocurriendo. Creo que es normal y esperable”.