Carter toma distancia de Kast por solicitud de sacar militares para combatir la delincuencia: “No lo catalogaría de populista”

El senador Rodolfo Carter (IND-REP) discrepó de la postura que tomó el presidente José Antonio Kast ante la solicitud de desplegar militares en las calles para combatir la delincuencia, tras la muerte de un niño de 12 años en San Bernardo.

Durante su visita a La Araucanía, el mandatario aseveró que “la solución fácil, la solución populista es pedir hoy día Fuerzas Armadas en la calle, en cualquier lugar“.

“Tenemos que mejorar nuestras leyes, tenemos que aumentar el respeto a nuestros carabineros, tenemos que combatir a los encapuchados y hacerle un llamado al Parlamento que voten a favor las ideas de legislar y los proyectos de ley que no permiten ocultar el rostro de quienes atentan contra la vida de otras personas. Hacerle un llamado al Parlamento que terminemos con esta situación de jóvenes que ocupan la escuela como un refugio para ocultar sus delitos”, agregó.

Las declaraciones de Kast levantaron una serie de cuestionamientos, incluso desde el propio oficialismo siendo Rodolfo Carter uno de ellos. El senador, quien estuvo acompañando al jefe de Estado, tomó distancia de sus palabras.

“En esto yo tengo un matiz con el Presidente. Yo no catalogaría de populista la decisión de sacar a las Fuerza Armadas. Si entiendo que el Presidente no lo quiera hacer. Totalmente respetable, él es el jefe del Estado y tiene una gama de atribuciones para poder enfrentar al terrorismo y a la delincuencia”, indicó.

En esa misma línea recalcó que “entiendo que el Presidente considera que es riesgoso tener a las Fuerzas Armadas en contacto con la población, que eso es efectivo, pero ningún presidente, y estoy seguro de que el Presidente Kast no es la excepción, se va a privar de cualquiera de las herramientas constitucionales que le den paz y tranquilidad a los chilenos”.