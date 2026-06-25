Kast tilda de “populista” pedir despliegue de militares y arremete contra “parlamentarios que protegen delincuentes”

“No logro entender a aquellos parlamentarios que siguen protegiendo a los violentos, a los delincuentes, y después salen a la opinión pública, pidiendo a las Fuerzas Armadas en la calle”, aseveró el mandatario.

Durante su intervención en el Encuentro Empresarial de La Araucanía, el presidente José Antonio Kast abordó algunos de los puntos que se han tomado el debate público en los últimos días: la opción de sacar a los militares a las calles tras el homicidio de un niño de 12 años en San Bernardo y el golpe que el Tribunal Constitucional dio a Escuelas Protegidas, la ley promovida por el Gobierno, al declarar inconstitucionales algunos de sus aspectos medulares.

“En estos días de grandes tragedias y de asesinatos horribles de niños, se levanta la voz para decir que las Fuerzas Armadas tienen que salir a la calle, pero las veces que han salido, —salieron en el estallido— ¿quién responde por ese joven conscripto que hoy día cumple condena en La Serena? Porque hizo el llamado a la conscripción voluntaria con 17 años, a los 18 años se produce esta crisis social en Chile, es convocado a controlar el orden público, usa el armamento, dispara, y fallece un ciudadano ecuatoriano”, dijo aludiendo al caso de Romario Veloz.

“Tenemos que mejorar nuestras leyes, tenemos que aumentar el respeto a nuestros carabineros, tenemos que combatir a los encapuchados y hacerle un llamado al Parlamento que voten a favor las ideas de legislar y los proyectos de ley que no permiten ocultar el rostro de quienes atentan contra la vida de otras personas. Hacerle un llamado al Parlamento que terminemos con esta situación de jóvenes que ocupan la escuela como un refugio para ocultar sus delitos“, instó.

Kast insiste en negar despliegue militar

Luego, en referencia al pronunciamiento del TC que eliminó, entre otros aspectos, la facultad de Escuelas Protegidas de revisar mochilas de estudiantes y de suspender la gratuidad universitaria a quienes cometieran delitos, acotó: “Entendemos la reflexiones que plantea el Tribunal Constitucional, pero no logro entender a aquellos parlamentarios que siguen protegiendo a los violentos, que siguen protegiendo a los delincuentes, y después salen a la opinión pública, pidiendo a las Fuerzas Armadas en la calle”.

“Podríamos declarar Estado de excepción en distintas zonas del país, para justificar la salida a las Fuerzas Armadas, pero esa no es la solución institucional para un país. La solución es la institucionalidad, el respeto y el respaldo a nuestra fuerzas policiales que están preparadas y entrenadas para controlar el orden público. La solución fácil, la solución populista es pedir hoy día Fuerzas Armadas en la calle“, zanjó.