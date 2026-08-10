Juan Pablo Rodríguez se despide de Hacienda tras designación de sucesor: “Seguiré luchando por la verdad”

El saliente subsecretario aprovechó la oportunidad para enviar su respaldo a la nueva autoridad: “Todo el éxito a Sebastián Vallebona”.

Juan Pablo Rodríguez se despidió definitivamente de la Subsecretaría de Hacienda, luego que el Gobierno nombrara a Sebastián Vallebona como su sucesor, tras su polémica salida del cargo por dar positivo en un control de drogas.

A través de sus redes sociales, Rodríguez indicó que “servir a Chile como subsecretario de Hacienda fue el mayor honor de mi vida. Me voy con gratitud, con la certeza de haber dicho siempre la verdad y confiando en que los caminos de Dios son perfectos. Seguiré luchando por la verdad”.

El saliente subsecretario aprovechó la oportunidad para enviar su respaldo a la nueva autoridad: “Todo el éxito a Sebastián Vallebona”.

Quién es Sebastián Vallebona

Sebastián Vallebona es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde también obtuvo un LL.M. con mención en Derecho Tributario; además, cuenta con un Advanced LL.M. en Derecho Tributario Internacional por la Universidad de Leiden (Países Bajos).

En el ámbito académico, es profesor de Derecho Tributario I y II en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile y del curso de Tributación Internacional Esencial en la Universidad Adolfo Ibáñez.

Su trayectoria profesional incluye su paso por el Departamento de Servicios Legales y Tributarios de PwC Chile (2012-2015) y el estudio Pereira Covarrubias Montes Abogados (2015-2026). Posteriormente, se integró al Ministerio de Hacienda, donde se desempeñó como Coordinador de Políticas Tributarias entre marzo y agosto de 2026.