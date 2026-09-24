Martín Arrau se corrige tras revelar que prefiere la gestión al debate en el Congreso

El ministro enfrentó cuestionamientos de la oposición justo cuando se reanudan las negociaciones por la agenda de seguridad. “Por supuesto que seguiremos yendo al Congreso todo lo que sea necesario”, afirmó.

AGENCIA UNO

Luego del receso de Fiestas Patrias, el Congreso reactivó la tramitación de la agenda de seguridad que lleva el ministro del ramo, Martín Arrau (REP). Sin embargo, el retorno de este debate ha sido un poco accidentado.

El martes el proyecto que ampliaba el plazo de detención de migrantes con orden de expulsión administrativa de cinco a 30 días fracasó a falta de un solo voto. Si bien en ese momento se apuntó al ministro de la secretaría general de la Presidencia, José García Ruminot (RN), al día siguiente los cuestionamientos se dirigieron al ministro Arrau.

Como invitado del panel Conoce a tu ministro, que organiza ICARE, Arrau se explayó sobre los cifras en materia de seguridad. “Con pura gestión, tenemos -14% de homicidios”, destacó. Este descenso, dijo, se explica por “pura gestión de policías”, ya que “no han habido grandes cambios legales”.

“Yo, por mí, no iría al Congreso, porque creo que la gestión es tremendamente más importante“, fue la frase que casi colmó la paciencia entre las filas de la oposición en el Senado. “Estuve todo el día lunes en la tarde en el Congreso, ayer todo el día, entonces es una tensión constante. Espero no tener que ir más de un día. Pero a veces hay que ir”, reconoció Arrau.

Los resquemores en medio del diálogo

Fuentes de la oposición admiten que hay una molestia acumulada con el ministro y que por lo mismo, al interior de la Comisión de Constitución quienes han servido de puente son los senadores Arturo Squella (REP) y Andrés Longton (RN). Ambos confeccionan una propuesta más acotada de la reforma constitucional de seguridad del Gobierno; el objetivo es disminuir la resistencia que hay al respecto en la oposición.

En el entorno de Arrau, desdramatizan la frase sobre el Congreso y apuntan que tenía como fin relevar la gestión como otra de las vías para generar cambios. También a que se dio en una conversación más distendida y extensa. Respecto de la relación con los parlamentarios, acotan que la comunicación con los senadores Squella y Longton es permanente y que también hay un diálogo fluido con los senadores de oposición Pedro Araya (PPD) y Paulina Vodanovic (PS), que integran la comisión.

Si bien en la oposición no niegan la existencia de diálogo, hay antecedentes que podrían complicarlo. Uno de ellos tiene relación con un dossier que Arrau entregó en su época de convencional como antecedente a la Fiscalía en 2021. El documento acusaba, entre otros, a Pedro Araya y su pareja, la exministra Javiera Blanco, de tener cuentas secretas en el extranjero, según consignó Reportea.

Tiempo después, el Ministerio Público comprobó que las cuentas no existían y la procedencia del informe nunca fue aclarada. Fuentes conocedoras de las negociaciones sostienen que este impasse aún pesa en la relación con quien hoy funge como presidente de la Comisión de Constitución.

La apertura de Arrau

De todas maneras, el propio Martín Arrau se ha mostrado llano a que el nuevo Estado de Excepción Constitucional, que generó resistencias no solo en la oposición, mute en disposiciones contenidas en el Estado de Emergencia vigente. Lo esencial, recalcó en ICARE, es que se mantengan, aunque sea en un plazo más acotado, disposiciones como aquella que permite interceptar telecomunicaciones para combatir el crimen organizado. Incluso, esta norma podría contemplar un bloqueo temporal.

Aunque, si en la comisión respectiva no se logra un acuerdo, el secretario de Estado estaría dispuesto a retirar el proyecto y avanzar con la agenda de seguridad mediante proyectos ya presentados, a los que el Ejecutivo puede dar urgencia. “El ministro no está enamorado de la reforma”, recalcan.

De igual manera, en la tarde de este miércoles Arrau aclaró las palabras que causaron molestia entre los legisladores. “Quiero clarificar lo que yo dije: me he referido siempre en el marco de una tremenda valoración y respeto por la labor fundamental que realiza el Congreso. Agradezco cada proyecto de ley que se aprueba, la reflexión que tengo en cada comisión. Paso una, dos o tres veces en la semana en diferentes comisiones en Valparaíso”, dijo.

“Este ministerio exige una labor ejecutiva y de gestión enorme. Trabajamos de lunes a sábado, de domingo a veces, lo hacemos con el mayor de los gustos y compromiso por nuestro país. Por supuesto que seguiremos yendo al Congreso todo lo que sea necesario, es nuestro deber, nuestro rol. Seguiremos trabajando con los parlamentarios. Hoy en la mañana he hablado con cuatro o cinco por materias del ámbito de su despliegue territorial o legislativo. Por eso, a estas alturas no sé qué comentarios hacer sobre esa frase, que está totalmente fuera de contexto y se leyó de la manera en que se leyó”, añadió.

Desde el oficialismo también respaldaron al secretario de Estado. “Son desafortunados (sus dichos), sin duda. Pero la verdad es que el ministro Arrau ha estado en el Congreso cada vez que se la ha requerido”, aseveró la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN).