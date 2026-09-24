De Grange descarta que Escudo de Las Américas afecte relación comercial entre Chile y China

Respecto a las inversiones chinas en nuestro país, centradas en obras públicas, el secretario de Estado precisó que está por que se mantengan sin mayores modificaciones.

AGENCIA UNO

Louis de Grange, biministro de Transportes y Obras Públicas, aseveró que la adhesión de Chile al Escudo de Las Américas, liderado por Donald Trump, no afectará la relación con China, el principal socio comercial de nuestro país.

En entrevista con radio Infinita, el secretario de Estado indicó que las relaciones “tanto con Estados Unidos como con China van muy bien”.

“Son socios estratégicos claves para nuestro país, y desde el punto de vista de infraestructura, de Obras Públicas, hemos tenido relaciones permanentes”, puntualizó Louis de Grange.

El biministro recalcó que “los chinos han participado en múltiples proyectos, en algunos casos han andado muy bien, en otros casos no tan bien, pero yo creo que las puertas están abiertas para seguir trabajando con ambas potencias porque son socios estratégicos de nosotros”.

Consultado sobre el rol que tomará Chile frente a la postura confrontacional de la Casa Blanca con Beijing, De Grange dejó en claro que “como país soberano, siempre vamos a avanzar en la dirección que sea mejor para los 20 millones de chilenos”.

Respecto a las inversiones chinas en nuestro país, centradas en obras públicas, el secretario de Estado precisó que está por que se mantengan sin mayores modificaciones.

“Yo creo que hay una cartera bien diversificada y los procesos son competitivos, y yo creo que eso nos deja tranquilos. Es abierta la política, es abierta a las empresas nacionales, internacionales, por lo tanto yo creo que en ese sentido no estamos capturados por nada especialmente y tenemos el objetivo de seguir avanzando y estamos optimistas en ello”, sentenció De Grange.