Barros emplaza a Boric y Bachelet por Escudo de Las Américas: “No sé sobre qué base se genera tanto pánico”

Sin embargo, el titular de Defensa reconoció que no está en conocimiento de los detalles que involucra la participación en la instancia liderada por Trump.

AGENCIA UNO

Fernando Barros, ministro de Defensa, salió al paso de la declaración conjunta de los ex presidentes Gabriel Boric y Michelle Bachelet, donde expresaron su preocupación por la adhesión de Chile al Escudo de Las Américas.

En un encuentro con la prensa en Magallanes, Barros aseveró que los ex mandatarios “deben tener más información de la mayoría de los que estamos acá, porque ya se formaron una impresión”.

Ante esto, el titular de Defensa indicó que “espero que el presidente y el canciller vuelvan y ya estén jugando de local y puedan explicar con mayor detalle en qué consiste esto”.

En esta línea, Fernando Barros reconoció que no está al tanto de las implicancias de la adhesión de Chile a la instancia creada por Donald Trump: “Yo lo que puedo decir por la información que tengo es que es un acuerdo que no compromete soberanía que no supone ningún compromiso ni obligación de Chile”.

Según Barros, Escudo de Las Américas es “un acuerdo de cooperación, de coordinación de trabajo conjunto ya no entre dos países (…) En general, hoy tenemos acuerdos punto a punto con un país. Pero aquí se trata de incorporar 15 o 16 países, todos trabajando intercambiando información y cooperando. El que quiera salirse se sale”.

El ministro de Defensa reiteró que “no hay plazo de restricción, no incluya las Fuerza Armadas. No incluye para nada ninguna intervención para nada. Nadie puede intervenir, en Chile, nosotros no podemos intervenir con Fuerzas Armadas en otro país”.

“Yo creo que lo mejor es que esperemos que vuelvan las autoridades, que vuelven mañana (viernes) y tengamos más antecedentes y ver si se justifican estas dudas”, precisó Barros, quien recalcó que “quizás falta la información que genera esas inquietudes, porque la información que existe no da motivo (…) Es una adhesión voluntaria, una iniciativa multilateral de distintos países que no genera obligaciones, no genera responsabilidades”.

“Por lo tanto, debemos verlo con calma y no dejarlo llevar por sustos o sesgos que no tienen un fundamento real”, cerró el ministro de Defensa.