Las nuevas recomendaciones incluyen cambios en anticoncepción de emergencia, implantes y uso de la píldora combinada.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció nuevas recomendaciones en materia de anticoncepción y adelantó que impulsará el desarrollo de herramientas anticonceptivas para hombres, con el objetivo de ampliar las alternativas disponibles para prevenir embarazos.

Las medidas fueron comunicadas a pocos días del Día Mundial de la Contracepción, que se conmemora este 26 de septiembre.

OMS busca ampliar las opciones anticonceptivas y promover métodos para hombres

Entre las nuevas directrices, el organismo recomendó utilizar mifepristona como anticonceptivo de emergencia, indicando que debe administrarse “lo antes posible” y dentro de los cinco días posteriores a una relación sexual sin protección.

La actualización incorpora así una nueva alternativa dentro de los métodos disponibles para evitar un embarazo tras una relación sin protección.

En ese contexto, la OMS también respaldó el uso de implantes subcutáneos de etonogestrel por un período máximo de cinco años. A esto se suma una modificación respecto de la administración de la píldora anticonceptiva combinada, para la que ahora se contempla un esquema de utilización más flexible.

En concreto, el organismo avala tanto el consumo cíclico tradicional como un régimen “continuado” por hasta un año o uno “prolongado”, con pausas programadas, durante un período de hasta seis meses.

Junto con estas actualizaciones, la OMS señaló su intención de promover el desarrollo y acceso a métodos anticonceptivos masculinos, de manera de ampliar la participación de los hombres en la prevención del embarazo y avanzar hacia un mayor reparto de la responsabilidad anticonceptiva.