Banco Central: operadores financieros proyectan al alza expectativas de inflación a partir de octubre

Respecto a la Tasa de Política Monetaria (TPM), esta no sufrió cambios y se mantiene estable en el 4,5% para los próximos 24 meses.

AGENCIA UNO

El Banco Central dio a conocer la última Encuesta de Operadores Financieros (EOF), la cual proyectó a la baja las expectativas de la inflación para septiembre, escenario que cambia al alza a partir de octubre.

En el caso de septiembre, el informe apunta que el IPC llegará al 0,5%, mientras que en su versión anterior era de 0,6%.

Este escenario se modificará en octubre, donde los consultaron ubicaron la inflación en 0,4% en desmedro del 0,3% visto en el sondeo realizado a principios de mes.

Para noviembre, el umbral de la inflación será de 0,3% y las estimaciones para los últimos 12 meses son de 3,50%, una subida respecto del 3,30%

La proyección de los operadores financieros consultados por el Banco Central para los próximos 24 meses es de una inflación del 3,10%, versus 3% del sondeo anterior. Con esto, se supera la meta del 3% que pretendía el instituto emisor.

Respecto a la Tasa de Política Monetaria (TPM), esta no sufrió cambios y se mantiene estable en el 4,5% para los próximos 24 meses.