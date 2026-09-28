Kast decreta tres días de duelo nacional por homicidio de carabinero y anuncia aceleración de agenda de seguridad

“Esperamos contar con el apoyo de todos los sectores políticos porque esto es más allá de cualquier diferencia que podamos tener”, sostuvo el mandatario.

Durante su octavo consejo de gabinete, el presidente José Antonio Kast anunció que se decretarán tres días de duelo nacional por el homicidio del carabinero Cristopher Aguilera y confirmó que acelerarán la tramitación de la agenda de seguridad.

Luego de solicitar un minuto de silencio en memoria del uniformado, quien falleció tras ser baleado durante una fiscalización en Lo Espejo, el mandatario recalcó que “frente a asesinos miserables que están afectando a nuestra nación, a nuestra patria —cosa que es inaceptable— vamos a ir solicitando mayor rapidez, prontitud en las instituciones para acelerar todas las normas que nos permitan enfrentar como se debe al crimen organizado y a estos delincuentes”.

“Vamos a ver todas las posibilidades que tenemos administrativas y plantearle a los parlamentarios poder avanzar rápidamente en todas aquellas normas que nos permitan enfrentar este tipo de situaciones como corresponde, deteniendo, reteniendo, expulsando a cada una de las personas que como en el caso del delincuente abatido”, complementó en alusión a la situación migratoria del autor del crimen.

Kast recalcó que se requiere de un acuerdo transversal de todas las fuerzas políticas “para que esto no vuelva a ocurrir y que todos tengan claro que las cosas cambiaron, que la mano cambió y vamos a acelerar el tema de la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo“.

“Esto ya no es un tema de gobierno-oposición, es un tema de Chile (…) Esperamos contar, como les digo, con el apoyo de todos los sectores políticos porque esto es más allá de cualquier diferencia que podamos tener. Cuando se ataca a un carabinero, cuando se ataca a una institución, se ataca a todo Chile”, añadió.